İpekyolu'ndaki metruk yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor - Son Dakika

İpekyolu'ndaki metruk yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor

İpekyolu'ndaki metruk yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına kararlı bir şekilde devam ediyor.

İpekyolu'ndaki metruk yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor

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VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına kararlı bir şekilde devam ediyor.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen talepler üzerine ilçede metruk halde bulunan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, mültecilerin, kimliği belirsiz kişilerin ve madde bağımlıların mesken olarak seçtiği, kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. 2020 yılı Mart ayından bu yana yapılan fizibilite ve denetleme çalışmalarının ardından 200 metruk yapının yıkımı gerçekleştirilirken, 12 bin ton da hafriyat taşındı.

"Metruk yapıları yıkmakta kararlı davranıyoruz"

Hafizye Mahallesi'ndeki metruk bina yıkımında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bugün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin çeşitli yerlerinde yıkılan metruk binaları yerinde denetliyoruz. Ekiplerimiz çok büyük bir hizmet yapıyor. İlçe genelinde yaklaşık 2 bine yakın metruk yapımız var. Bunların bin tanesi için bize başvuru yapılmış. Bunları da programa aldık. Neden biz bunları yıkmak istiyoruz? Özellikle madde bağımlılarına, göçmenlere ve çok daha sıkıntılı bazı kesimlere buralar ev sahipliği yapıyor. Biz hem bu yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapıları ortadan kaldırmaya hem de daha güvenli alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 200'ün üzerinde metruk yapıyı yıktık. İlçemizi çok daha yaşanılır bir yer yapacağız. Metruk yapıları yıkmakta çok kararlı davranıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne ise yapacağız. Hatta vatandaşlarımız yakınında, mahallesinde böyle sıkıntılı yerler varsa, bu yerleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz. Ben hizmeti geçen özellikle Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise birimlerine ulaşan ortalama bin civarında metruk yapı yıkımı ile hafriyat taşıma talebinin değerlendirme aşamasında olduğunu ve programa eklendiğini ifade etti.

Metruk yapıların yıkımını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri de İpekyolu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'ndaki metruk yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor - Son Dakika
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