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İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak - Son Dakika

İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak

16.07.2021 19:14

İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak -İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan;

İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan;

-"Van'ın potansiyelini optimum seviyede kullanmayı amaçlıyoruz"

VAN - Van'ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu'nda hayata geçirilecek ve bölgenin prestijli projelerinden biri olan "Sahil Bandı" projesinin alt yapısının büyük kısmı tamamlandı.

İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki 'Sahil Bandı' projesinin yapımı devam ediyor. Projeyle birlikte 2 milyon metrekarelik alanla şehrin en gözde alanı sayılan kıyı şeridi ıslah edildi ve alt yapısının büyük çoğunluğu tamamlandı. Konuya ilişkin kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sahil bandı projesi başta olmak üzere, İpek kültür eğlence merkezi, eğitim köşkleri, kadın spor merkezi, sanat parkı, sanat galerisi, sanat sokağı projesi gibi birçok mega proje konusunda bilgilendirmede bulundu.

"Van'ımızın potansiyelini kullanmak istedik"

Gazetecilerle birlikte sahil bandı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, projenin alt yapısının büyük bir kısmının tamamlandığını ve 2022 yılında bir milyon metrekarelik alanın hizmete açmayı planladıklarını belirtti. Kaymakam Aslan, "Burası bin 720 rakımlı dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü. Göreve geldiğimizde sadece Edremit ilçemizde bir sahil bandının olduğunu gördük. Ancak İpekyolu ilçemizin 3 kilometrelik bir sahil bandı var. Bizlerde istihdamla alakalı problemi çözebilmek için turizm kenti olan Van'ımızın potansiyelini kullanmak istedik. Burayı İran ve Irak'tan gelen yabancı ile birlikte yerli turistler için cazip bir destinasyon olması adına, sahili üstümüze düşecek şekilde eğlenecek ve dinlenecek alan haline getirmeyi planlıyoruz. Teleferik, havuz, piknik ve satış alanlarının olduğu birçok alanda hizmet verilecek bir merkez haline getirmeyi hayal ettik ve planladık" dedi.

Alanda şu ana kadar birçok çalışma yaptıklarını anlatan Aslan, "Daha önce burada yüzlerce ahır vardı. Hiç kimseyi mağdur etmeden o ahırları yıktık. Derelerimizden gölümüze pislik akıyordu ve bunları temizledik. Her gün bu alanı düzenli olarak temizliyoruz. Amacımız burayı turizme kazandırmak, istihdama katkı sağlamak ve Van'ın potansiyelini optimum seviyede kullanmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Projede kumsallar korunacak"

Proje çerçevesinde 60 metrelik genişliğinde 3 kilometre uzunluğunda olan kumsalın korunacağını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar tarafından Van Gölü'nün şifalı olduğuna inanılıyor. Bu alanda tarihimizi yansıtan Urartular'dan kalma Van Kalemiz var. İnanç turizmde önemli bir potansiyele sahip Horhor Medresesi ve yine o bölgede Horhor kaynak suyu var. Buranın yeşillendirilmesi, havuzların kaynak sularını doğa dostu olan oradan sağlayacağız. Çok umutlu ve çok heyecanlıyım. Projenin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak
İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak
İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak
İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak

Sinan Aslan, Van Gölü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İpekyolu'nun 'sahil bandı' Van'a renk katacak - Son Dakika


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