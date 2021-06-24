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İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor - Son Dakika

İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor

24.06.2021 12:30
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor, System.String[]

Türkiye'de aşılama hızının artmasıyla birlikte korona virüs ile mücadelede büyük yol kat edildi.

Türkiye'de aşılama hızının artmasıyla birlikte korona virüs ile mücadelede büyük yol kat edildi. Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için ise 'yerinde aşı' uygulaması başlattı. Bu uygulama ile birçok kurum ve kuruluşta personel ve vatandaşlar sıra beklemeden aşı oluyor.

Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da korona virüsle mücadelede aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda vatandaşların randevu sırasında zaman kaybetmemeleri amacıyla İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla 60 bini aşkın hane dosyasıyla Türkiye'nin en büyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından olan İpekyolu SYDV'de randevu şartı aranmadan aşı hizmeti veriliyor.

"60 bini aşkın hane dosyası bulunmakta"

Pandemi sürecinin en başından beri personeli bulaş riskini minimuma indirmek için özen gösterdiklerini söyleyen vakıf müdürü Mehmet Ali Şalem, "İlçemiz 334 bini kişiyi aşkın nüfusu ile Türkiye'nin birçok ilçesinden ve ilinden büyük, vakfımızdaki hane dosyası sayısı ise 60 bini geçmiş bulunmakta. Böylesi büyük bir ilçede vatandaşlarımıza hizmet vermek, onların taleplerine yetişmek bizleri mutlu ediyor. Tabi bu hizmeti verince korona virüse karşı tedbirlerimizi almak zorundayız. Pandemi sürecinin en başından beri bu tedbirleri titizlikle uyguladık ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterdik. Ülkemizdeki aşı çalışmalarının hızlanması da bizleri mutlu etti. Bu gelişmelerin akabinde Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Aslan'ın talimatlarıyla hizmet binamıza, ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından aşı standı kuruldu. Burada hem aşı olmayan personellerimiz hem de işlem yapmak için gelen vatandaşlarımız anında Covid-19 aşısı oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir rahatlık ve avantajdır. Başta Kaymakamımız Sinan Aslan olmaz üzere, ilçe sağlık müdürlüğü ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.

"Salgından ancak aşı ile kurtuluruz"

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dr. Dicle Bora da aşılamanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Covid-19 ile mücadelede en önemli faktörlerden biri de aşılamadır. İlçemizde bulunan vakfımımızda da standımızı kurduk. Vakfa işlem için gelen bütün vatandaşlarımızın aşısını randevusuz bir şekilde yapıyoruz. Salgından ancak aşı ile kurtuluruz. Vatandaşlarımız ne kadar çok aşı olursa o kadar çabuk bu pandemiyi atlatırız, salgınla mücadele edebiliriz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu. - VAN

İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor
İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor

Koronavirüs, İpekyolu, Hisarcık, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İpekyolu SYDV'ye gelen vatandaşlar sıra beklemeden randevusuz aşı oluyor - Son Dakika


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