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İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu - Son Dakika

İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu

28.08.2021 10:20

İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nin Kent Park içerisinde yapımını tamamladığı Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nün açılışı coşkulu bir şekilde yapıldı.

İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nin Kent Park içerisinde yapımını tamamladığı Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nün açılışı coşkulu bir şekilde yapıldı.

İpekyolu Belediyesi eğitim çalışmaları kapsamında Eğitim Köşklerinin ikincisini Kent Park'ta yaparak açılışını konser ve havai fişek gösterileriyle gerçekleştirdi. Açılışa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Belediye Başkan Yardımcıları, İpekyolu ilçe Kurum Amirleri, Belediye Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Güçlü bir ülke için eğitime dönük çalışmalarımız devam ediyor"

Açılış programında bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan geleceğin en büyük değerlerinin eğitim yuvalarında yetiştiğini söyledi. Kaymakam Aslan, "Güçlü bir ülke için eğitime dönük çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak. Bu gün şehrimizin en değerli en kıymetli yerlerinden biri olan Kent park ikinci etabı ve Türkiye'de bir ilk olan Eğitim Köşkü'nün açılışlında sizlerle beraberiz. Göreve ilk başladığımda kentin merkezi noktalarından birinin Kent Park olduğunu zaten biliyordum. 2018 yılında önceki Kaymakam arkadaşımın büyük emekleri ile yapılmış ve 6 dönümlük bir alanda yapılmıştı. Bizde üniversitenin rızasını muvafakatini alarak şuan oturduğunuz yaklaşık 8 dönümlük alanın halkımızın kullanımında olabilmesi için Avrupai standartlarda bir park inşa etmek istedik. Park ve Eğitim Köşkümüzde gençlerimizin faydalanabileceği ücretsiz WİFİ hizmetinin yanı sıra daha çok yeşil alanın olduğu, daha çok insanın gelip çaylarını yudumlarken sohbet ettikleri, piknik yapabildikleri böylesi eğlencelerin düzenlendiği nezih bir alan yapmak istedik. Türkiye'de örneği olmayan Eğitim Köşklerini hizmete açtık. Birincisini Bostaniçi'nde açtık orası belki yüzlerce, binlerce öğrenciye umut olacak. İnşallah burası da yüzlerce öğrencimize hizmet edecektir" dedi.

"Eğitime hizmetin diğer hizmetlerin yüz katına değer olduğuna inanıyorum"

Geleceğin mimarı olan gençlerin daha iyi bir eğitim alması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Aslan, "Benim buradaki gayem o kadar samimi ki, bir tane öğrencimizin hayatının kurtulduğunu iyi bir üniversiteyi bitirip ailesine ve tüm insanlığa faydalı bir birey olduğunu gördüğümde, bütün yapılan hizmetlerin yüz katına değer olduğuna inanıyorum. Bir tane genç kızımızın küçük yaşta evlenmesini önleyebilirsek ve hayata umutla, mutlulukla baktığını görebilirsek bu her şeye değer. Görev yaptığım sürece yetim hakkını, vatandaşımızın, milletimizin bir kuruşunu dahi korudum ve inşallah gerek bu meslek hayatım veya başka meslek hayatım boyunca bunu hep şiar edinecek, buna kasteden hiç kimseye de izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Eğitim Köşkü tüm vatandaşların yararlanabileceği bireysel ders çalışma ortamları başta olmak üzere, çalışma ve etüt salonları, kitaplığı mutfağı ve diğer teknik donanımları ile tam bir bütünlük içinde inşa edildi. Proje alanı 700 metrekare olan Eğitim Köşkü'nde; 118 kişilik çalışma alanı, kitaplık, bay-bayan engelli tuvaletleri, mutfak, teknik mekanlar, kişisel etüt alanları ve ergonomik mobilyaları bulunuyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet verecek olan Eğitim Köşkünün açılışında sahneye çıkan yerel sanatçıların müzik dinletisi coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Öte yandan geçtiğimiz yıllar içerisinde yapımı tamamlanarak, vatandaşların hizmetine açılan 'Kent Park' ikinci etabının da açılışı yapıldı. Kent Park ikinci etabının 8 bin metrekarelik proje alanında oluştuğu, bunun 300 metrekaresinin çocuk oyun alanı, 100 metrekaresinin dış mekan spor aletleri, dinlenme alanları, kamelya, piknik masaları, oturma bankları, yürüyüş yolları ve açık hava film izleme amfisi ile bir bütünlük içerisinde olduğu gözlemlendi.

İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde ders çalışan öğrencilerin yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.

İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu
İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu
İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu
İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu

Sinan Aslan, İpekyolu, Türkiye, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İpekyolu Vani Mehmet Efendi Eğitim Köşkü'nde açılış coşkusu - Son Dakika


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