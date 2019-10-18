iPhone 11, 7.291 TL başlangıç fiyatıyla Amazon.com.tr'de satışa sunuldu

iPhone 11, 7.291 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişle satışa açıldı

Apple'ın en yeni serisi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Amazon.com.tr üzerinden 7.291 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuldu.



Apple'ın 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu. 64/128/256/512 GB dahili depolama alanları ve 8 farklı renkle gelen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Amazon.com.tr'de uygun fiyat ve güvenilir teslimat avantajıyla tüketicileri bekliyor.



iPhone 11 serisinden 64 GB'lık model 7.291 TL, 128 GB'lık model 7.741 TL, 256 GB'lık model ise 8.590 TL üzerinden ön siparişle satışa sunuluyor. iPhone 11 Pro 64GB 10.988 TL, 256 GB 12.286 TL, 512 GB ise 13.985 TL üzerinden ön siparişle satışta. Serinin en son modeli iPhone Pro Max'in ise 64 GB'lık modeli 11.987 TL'den, 256 GB'lık modeli 13.285 TL'den, 512 GB'lık modeli ise 14.983 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişle satışa sunuluyor.



iPhone 11, Pro ve Pro Max serisine öncelikli sahip olmak isteyen tüketicileri bekleyen Amazon.com.tr, müşterilerine uygun fiyat, güvenilir teslimat ve Amazon ayrıcalığıyla ürünlere ulaşma avantajı sunuyor. Uzun kuyruklarda bekleme zahmeti yaşamadan, Amazon.com.tr üzerinden istenilen yere istenilen zamanda sipariş verebilme imkanına sahip tüketiciler, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max serisine lansman tarihinden çok kısa bir süre sonra sahip olabilecekler.