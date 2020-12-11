İPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor. - Son Dakika

İPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.

11.12.2020 08:43
İlandır
İPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor., System.String[]

Kripto paralarla nasıl işlem yapacağını bilmeyen, para kaybederim korkusu ile risk almak istemeyen fakat kazanmayı öğrenmek iste-yen herkes için Bitay Game!

Gerçek piyasa koşullarında, herkes ile aynı anda risk almadan iş-lem yapabilmeniz için Bitay hesabınıza 10.000 TL sanal bakiye yüklüyoruz. Bitay Game 12 Aralık saat 22:00'de başlayıp 26 Ara-lık saat 22:00'de bitecek.

2 hafta sürecek Bitay Game yarışmacılarının güncel bakiyelerini https://www.bitay.com/bitay-game adresinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

26 Aralık saat 22:00'de hesabında en çok bakiye bulunan 1. yarışmacı iPhone 11'in sahibi oluyor.

2. yarışmacı 1.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki,

3. yarışmacı ise 500 TL değerinde Trendyol hediye çeki almaya hak kazanıyor.

iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.

Siz de risk almadan kazanmak için yarışmada yerinizi alın!

Bitay uygulamasını indirip anında üye olarak Bitay Game'e ücret-siz kayıt olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız. https://www.bitay.com/bitay-game

Aralık, Game, Advertorial Sondakika, Son Dakika

- Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika İPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
02:09
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 08:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei