iPhone 11 Fiyatları ABD Basınına Sızdı, İşte iPhone 11 Fiyatları?

iPhone 11 Fiyatları Nasıl Olacak? Tanıtımına Saatler Kala iPhone 11 Fiyatları ABD Basınında!

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 11 modelleri kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtılacak. Peki Türkiye'de hangi fiyattan satılacak? iPhone 11 Fiyatları Beklendiği gibi giderek artıyor mu?



Teknoloji dünyası Apple'ın bu akşam düzenleyeceği iPhone 11 tanıtımına kilitlendi. Son dakika söylentilerine göre ters kablosuz şarj özelliği olmayacak yeni iPhone 11'lerin fiyatları da ABD basınına sızdı.



Resmi olmasa da iPhone 11 modelinin fiyatının vergiler dahil 10 bin lira olması beklentiler dahilinde bulunuyor.

iPhone 11 Pro modelinin fiyatının 12 bin lira (yaklaşık 2100 dolar), iPhone 11 Pro Max modelinin fiyatının da 14-18 bin lira (yaklaşık 3130 dolar) arasında değişeceği belirtiliyor.

iPhone 11 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacakken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'in 5.8-6.5 inçlik OLED ekranla piyasaya sürülecek.



Yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iPhone XR ve iPhone XS modellerinde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.



Bu arada Apple'ın Türkiye resmi sitesi de geçici olarak şu anda kapatıldı.



Türkiye saati ile 20: 00'da canlı olarak yayınlanacak olan Apple'ın tanıtım etkinliği buradan izleyebilirsiniz.



Yalnız bu fiyatlar tahmin ettiğimiz gibi giderek artan iPhone fiyatlarını destekliyor. Eski modeller şimdi daha çok satabilir.