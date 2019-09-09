Son Dakika Haberleri: iPhone 11 geliyor: Apple'ın son telefonunun özelliklerine dair teknoloji dünyasında konuşulanlar
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iPhone 11 geliyor: Apple'ın son telefonunun özelliklerine dair teknoloji dünyasında konuşulanlar

1 saat önce

Teknoloji devi Apple firmasının son akıllı telefonu iPhone 11, 10 Eylül tarihinde dünyanın merakla beklediği ürün lansmanı ile tanıtılacak. İşte beklenen bazı özellikler.

iPhone 11 geliyor: Apple'ın son telefonunun özelliklerine dair teknoloji dünyasında konuşulanlar, System.String[]

Teknoloji devi Apple firmasının son akıllı telefonu iPhone 11, 10 Eylül tarihinde dünyanın merakla beklediği ürün lansmanı ile tanıtılacak.


Türkiye fiyatının 10 bin liranın üzerinde olması beklenen telefonun kesin fiyatı henüz bilinmiyor. iPhone 11'e ilişkin teknoloji dünyasında konuşulan ve internete sızan bazı özellikler ise şöyle Açıklaması

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Eylül, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:00 
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