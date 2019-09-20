iPhone 11'in RAM Kapasitesi iPhone 6 ile Aynı, Biliyor muydunuz?

iPhone 11 Almamak için Bir Neden Daha mı? iPhone 11 RAM Kapasitesi

iPhone 11'in RAM Kapasitesi Ne Kadar? iPhone 11 serisini satın almak için sadece makyaj değişiklikleri ve kamera seti değişiklikleri sizce yeterli mi?



Apple, iPhone 11 serisini geçtiğimiz hafta düzenlediği cafcaflı etkinlikle duyurdu. Harika üçlü kamera setleri, ekran çözünürlükleri, yeni yazılım özellikleri vs, tüm bunlara burada tekrardan değinmek istemiyorum. Ancak etkinlikte özellikle cihazların RAM kapasiteleri konusunda bilgi verilmemesi dikkat gözlerden kaçmadı.



iPhone 11'in RAM Kapasitesi iPhone 6 ile Aynı!



Neyseki Çinli sertifika sitesi TENAA sayesinde şimdi bu özellikleri daha iyi anlıyoruz. iPhone 11 Serisinin, buna iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro MAX dahil olarak, RAM kapasitelerinin 4GB olduğu ortaya çıktı.



iPhone 11 Serisinin RAM Kapasitesi 4GB, iPhone 6 ile aynı yani…



Bu kullanıcılar için ne kadar önemli tam olarak bilemem ancak aynı RAM kapasitesi olmasına rağmen yeni modeller gerek yazılım performansı, gerekse donanım performansı olarak eski modellere göre daha iyi.



Ayrıca her üç modelin batarya büyüklüklerinde de farklar var.



iPhone 11: 3,110 mAh (+5.7% XR'a göre)

iPhone 11 Pro: 3,046 mAh (+14.5% XS'e göre)

iPhone 11 Pro Max: 3,696 mAh (+25% XS Max'a göre)



TENAA sertifikaları telefon şirketlerinin Çin'de satışı için almaları gereken izinler çerçevesinde verildiği için bu bilgilerin doğru olduğunu söyleyebiliriz.



Apple bence mevcut düzenden koca bir yılı sadece kamera değişiklikleri ve yazılım geliştirmelerine ayırmış, performans olarak geliştirilmiş bir iPhone istiyorsanız iPhone 11 Serisi alınabilir. Ancak donanım olarak iPhone 6 ile aynı RAM kapasitesine 1000 dolar civarı bir bedel ödemek ne derece akılcı olur onu kestiremiyorum.