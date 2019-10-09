Son Dakika Haberleri: iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!
Son Dakika Ekonomi iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

1 saat önce

Apple'ın 18 Ekim'de satışa sunacağı iPhone 11, modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu.

iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!, System.String[]

Apple'ın 18 Ekim'de satışa sunacağı iPhone 11, modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Buna göre, en ucuz iPhone 11 modeli 7 bin 300 liraya satılırken; en pahalı iPhone 11 modeli ise 15 bin TL olacak.

Türkiye, Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:01 
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