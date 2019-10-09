iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!
1 saat önce
Apple'ın 18 Ekim'de satışa sunacağı iPhone 11, modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu.
Apple'ın 18 Ekim'de satışa sunacağı iPhone 11, modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Buna göre, en ucuz iPhone 11 modeli 7 bin 300 liraya satılırken; en pahalı iPhone 11 modeli ise 15 bin TL olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:01
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