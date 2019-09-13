iPhone 11 Pro ve Rakiplerini Karşılaştırma: Kamera Savaşları

iPhone 11 Pro ve Rakiplerini Karşılaştırma
Apple ilk defa iPhone serisinde "PRO" ifadesini kullandı. Bunu yaptığına göre onu farklı kılan özelliği olması gerek. Tahmin edeceğiniz gibi Apple ve rakipleri arasında "KAMERA SAVAŞLARI" başladı.
Apple'ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 11, düzenlenen etkinlikle duyuruldu. Apple ilk kez PRO ifadesini bir iPhone cihazında yer veri. iPhone 11 Pro ile birlikte kullanıma sunulan üçlü kamera seti deklanşöre her bastığınızda 9 görüntü çekiyor ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bir neural engine kullanıyor.
Peki bu alanda tek mi? Elbette hayır, özellikle kamera setleri ve yazılımların getirdiği bir dizi özellikler sayesinde, şimdi telefon fotoğrafçılığı yapanlar daha zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.
iPhone 11 PRO, Galaxy Note 10, Galaxy S10 ve Pixel 3 XL'in özelliklerini karşılaştıralım.
IPHONE 11 PRO
GALAXY NOTE 10
GALAXY S10
PIXEL 3 XL
Pricing
$999/ $1149/ $1349
$949/ $1,049
starts at $900
$899/ $999
Dimensions
144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 inches)
151 x 71.8 x 7.9mm (5.94 x 2.83 x 0.31 inches)
149.9 x 70.4 x 7.8mm (5.9 x 2.77 x 0.31 inches)
158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)
Weight
188g (6.63 ounces)
168g (5.93 ounces)
157g (5.54 ounces)
184g (6.49 ounces)
Screen size
5.8 inches (147.32 mm)
6.3 inches (160mm)
6.1 inches (154.94mm)
6.3 inches (160mm)
Screen resolution
2,436 x 1,125 (458 ppi)
2,280 x 1,080 (401 ppi)
2,960 x 1,440 (550 ppi)
2,960 x 1,440 (523 ppi)
Screen type
Super Retina XDR OLED
Dynamic AMOLED Infinity-O
Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED
QHD+ flexible OLED
Battery
Up to 18 hours of video playback
3,500 mAh
3,400 mAh
3,430 mAh
Internal storage
64/ 256/ 512 GB
256 GB
128/ 512 GB
64/ 128 GB
External storage
None
None
micro SD
None
Rear camera(s)
Three cameras:
Ultra-wide, 12MP, f/2.4
Wide, 12MP, f/1.8
Telephoto, 12MP, f/2.0
Three cameras:
Ultra-wide, 16MP, f/2.2
Wide-angle, 12MP, f/1.5 | f/2.4
Telephoto, 12MP, f/2.1
Three cameras:
Ultra-wide, 16MP, f/2.2
Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4
Telephoto, 12MP, f/2.4
Dual pixel, 2.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel size
Front camera(s)
12MP, f/2.2
10MP, f/2.2
Dual pixel, 10MP, f/1.9
Dual cameras:
Normal, 8MP, f/1.8
Wide-angle, f/2.21
Video capture
4K at 60 fps
4K at 60 fps
4K with HDR10+
4K at 30fps
SoC
Apple A13 Bionic
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 845
CPU
Not available
2.8GHz octa-core
2.8GHz octa-core
2.5GHz octa-core
GPU
Not available
Adreno 640
Adreno 640
Adreno 630
RAM
Not available
8 GB
8 GB
4 GB
WiFi
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
v5.0
Operating system
iOS 13
Android 9.0
Android 9.0
Android 9.0
Other features
IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging
USB-C, WPC/PMA wireless charging
IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging
IPX8 certified, USB-C, Qi wireless charging