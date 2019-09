iPhone 11 Pro ve Rakiplerini Karşılaştırma: Kamera Savaşları

iPhone 11 Pro ve Rakiplerini Karşılaştırma

Apple ilk defa iPhone serisinde "PRO" ifadesini kullandı. Bunu yaptığına göre onu farklı kılan özelliği olması gerek. Tahmin edeceğiniz gibi Apple ve rakipleri arasında "KAMERA SAVAŞLARI" başladı.



Apple'ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 11, düzenlenen etkinlikle duyuruldu. Apple ilk kez PRO ifadesini bir iPhone cihazında yer veri. iPhone 11 Pro ile birlikte kullanıma sunulan üçlü kamera seti deklanşöre her bastığınızda 9 görüntü çekiyor ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bir neural engine kullanıyor.



Peki bu alanda tek mi? Elbette hayır, özellikle kamera setleri ve yazılımların getirdiği bir dizi özellikler sayesinde, şimdi telefon fotoğrafçılığı yapanlar daha zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.



iPhone 11 PRO, Galaxy Note 10, Galaxy S10 ve Pixel 3 XL'in özelliklerini karşılaştıralım.



IPHONE 11 PRO

GALAXY NOTE 10

GALAXY S10

PIXEL 3 XL



Pricing

$999/ $1149/ $1349

$949/ $1,049

starts at $900

$899/ $999



Dimensions

144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 inches)

151 x 71.8 x 7.9mm (5.94 x 2.83 x 0.31 inches)

149.9 x 70.4 x 7.8mm (5.9 x 2.77 x 0.31 inches)

158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)



Weight

188g (6.63 ounces)

168g (5.93 ounces)

157g (5.54 ounces)

184g (6.49 ounces)



Screen size

5.8 inches (147.32 mm)

6.3 inches (160mm)

6.1 inches (154.94mm)

6.3 inches (160mm)



Screen resolution

2,436 x 1,125 (458 ppi)

2,280 x 1,080 (401 ppi)

2,960 x 1,440 (550 ppi)

2,960 x 1,440 (523 ppi)



Screen type

Super Retina XDR OLED

Dynamic AMOLED Infinity-O

Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED

QHD+ flexible OLED



Battery

Up to 18 hours of video playback

3,500 mAh

3,400 mAh

3,430 mAh



Internal storage

64/ 256/ 512 GB

256 GB

128/ 512 GB

64/ 128 GB



External storage

None

None

micro SD

None



Rear camera(s)

Three cameras:

Ultra-wide, 12MP, f/2.4

Wide, 12MP, f/1.8

Telephoto, 12MP, f/2.0

Three cameras:

Ultra-wide, 16MP, f/2.2

Wide-angle, 12MP, f/1.5 | f/2.4

Telephoto, 12MP, f/2.1

Three cameras:

Ultra-wide, 16MP, f/2.2

Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4

Telephoto, 12MP, f/2.4

Dual pixel, 2.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel size



Front camera(s)

12MP, f/2.2

10MP, f/2.2

Dual pixel, 10MP, f/1.9

Dual cameras:

Normal, 8MP, f/1.8

Wide-angle, f/2.21



Video capture

4K at 60 fps

4K at 60 fps

4K with HDR10+

4K at 30fps



SoC

Apple A13 Bionic

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845



CPU

Not available

2.8GHz octa-core

2.8GHz octa-core

2.5GHz octa-core



GPU

Not available

Adreno 640

Adreno 640

Adreno 630



RAM

Not available

8 GB

8 GB

4 GB



WiFi

Dual band, 802.11ac/ax

Dual band, 802.11ac/ax

Dual band, 802.11ac/ax

Dual band, 802.11ac



Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

v5.0



Operating system

iOS 13

Android 9.0

Android 9.0

Android 9.0



Other features

IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging

USB-C, WPC/PMA wireless charging

IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging

IPX8 certified, USB-C, Qi wireless charging