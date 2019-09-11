iPhone 11 tanıtıldı!
1 saat önce
Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 modelini tanıttı.
Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 modelini tanıttı. Amerika'da 699 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan iPhone 11'in olası Türkiye fiyatı ise büyük ihtimalle 7.000 TL ile 8.000 TL bandında olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:05
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