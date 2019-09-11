Son Dakika Haberleri: iPhone 11 tanıtıldı!
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iPhone 11 tanıtıldı!

1 saat önce

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 modelini tanıttı.

iPhone 11 tanıtıldı!, System.String[]

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 11 modelini tanıttı. Amerika'da 699 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan iPhone 11'in olası Türkiye fiyatı ise büyük ihtimalle 7.000 TL ile 8.000 TL bandında olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:05 
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