iPhone 11 ve Rakiplerinin Özelliklerini Karşılaştırma
iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması.
iPhone 11'in adında PRO olmaması, onun güçsüz olduğu anlamına gelmez. iPhone 11 orta seviye olarak tanımlanan mid-range'e yeni standartlar getiriyor. Orta Seviyenin yeni adı: iPhone 11 ve rakiplerinin özelliklerini karşılaştıralım.
Apple sonunda daha geleneksel ve anlaşılabilir iPhone isimlendirme düzenine geri döndü. Özellikle iPhone'un yeni yeşil rengi ve su direncine karşı yapılan ciddi iyileştirmeler oldukça dikkat çekici. Elbette üçlü veya ikili kamera setlerindeki değişiklikler de öyle. ya gece moduna ne demeli, oldukça etkileyici örnekler tanıtımda sergilendi.
iPhone 11 Serisinin özelliklerine detaylı olarak bu yazımızda bakabilirsiniz. Şimdi konumuz bu özellikleri rakipleri ile karşılaştırmak. Apple iPhone 11 ile yüksek özellikleri daha uygun fiyata sunmak istiyor kendince; ancak akıllı telefon piyasasında bu şekilde davranan ilk üretici o değil.
Google hatırlarsanız, Pixel 3a ve pixel 3a XL'yi duyurdu. Aynı şekilde Samsung, S10e modeliyle orta seviyeye üst düzey özellikleri uygun fiyata sundu. Her iki üreticininde oldukça etkileyici modellerini gördük. Bir de bunlara OnePlus'ın OnePlus 6T modelini ekleyebiliriz.
iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması – iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11
IPHONE 11
PIXEL 3A XL
GALAXY S10E
ONEPLUS 6T
Pricing
$699/ $749/ $849
$479
$750/ $850
$549/ $579/ $629
Dimensions
150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 inches)
160.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.3 x 3.0 x 0.3 inches)
142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.6 x 2.75 x 0.31 inches)
157.5 x 74.8 x?8.2 mm (6.2 x 2.94 x 0.32 inches)
Weight
194g (6.84 ounces)
167g (5.89 ounces)
150g (5.29 ounces)
185g (6.5 ounces)
Screen size
6.1 inches (154.94mm)
6.0 inches (152.4 mm)
5.8 inches (147.32 mm)
6.41 inches (162.81 mm)
Screen resolution
1,792 x 828 (326 ppi)
2,160 x 1,080 (402 ppi)
2,280 x 1,080 (438 ppi)
2,340 x 1,080 (402 ppi)
Screen type
Liquid Retina HD LCD
FHD+ gOLED
Full HD Dynamic AMOLED
Optic AMOLED
Battery
Up to 17 hours of video playback
3,700 mAh
3,100 mAh
3,700 mAh
Internal storage
64/ 128/ 256 GB
64 GB
128/ 256 GB
128/ 256 GB
External storage
None
None
micro SD
None
Rear camera(s)
Dual cameras:
Ultra-wide, 12MP, f/2.4
Wide, 12MP, f/1.8
12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel width
Dual cameras:
Wide angle, 12MP, f/1.5 or f/2.4, 1.4µm pixel size
Ultra wide, 16MP, f/2.2
Dual cameras:
Main, 16MP, f/1.7, 1.22µm pixel size
Secondary, 20MP, f/1.7, 1.0µm pixel size
Front camera(s)
12MP. f/2.2
8MP, f/2.0, 1.12µm pixel size
10MP, f/1.9, 1.22µm pixel size
16MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size
Video capture
4K at 60 fps
4K at 30fps
4K at 60fps
4K at 60fps
SoC
Apple A13 Bionic
Qualcomm Snapdragon 670
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 845
CPU
Not available
2.0 GHz octa-core
2.73GHz octa-core
2.8GHz octa-core
GPU
Not available
Adreno 615
Adreno 640
Adreno 630
RAM
Not available
4 GB
6/8 GB
6/ 8/ 10 GB
WiFi
Dual band, 802.11ax
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ax
Dual band, 802.11ac
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
v5.0
NFC
Yes
Yes
Yes
Yes
Operating system
iOS 13
Android 9.0
Android 9.0
Android 9.0
Other features
IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging
USB-C, 3.5mm headphone jack
IP68 certified, USB-C, 3.5mm headphone jack, WMC/PMA wireless charging
USB-C