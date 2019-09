iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11

iPhone 11 ve Rakiplerinin Özelliklerini Karşılaştırma

iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması.



iPhone 11'in adında PRO olmaması, onun güçsüz olduğu anlamına gelmez. iPhone 11 orta seviye olarak tanımlanan mid-range'e yeni standartlar getiriyor. Orta Seviyenin yeni adı: iPhone 11 ve rakiplerinin özelliklerini karşılaştıralım.



Apple sonunda daha geleneksel ve anlaşılabilir iPhone isimlendirme düzenine geri döndü. Özellikle iPhone'un yeni yeşil rengi ve su direncine karşı yapılan ciddi iyileştirmeler oldukça dikkat çekici. Elbette üçlü veya ikili kamera setlerindeki değişiklikler de öyle. ya gece moduna ne demeli, oldukça etkileyici örnekler tanıtımda sergilendi.



iPhone 11 Serisinin özelliklerine detaylı olarak bu yazımızda bakabilirsiniz. Şimdi konumuz bu özellikleri rakipleri ile karşılaştırmak. Apple iPhone 11 ile yüksek özellikleri daha uygun fiyata sunmak istiyor kendince; ancak akıllı telefon piyasasında bu şekilde davranan ilk üretici o değil.



Google hatırlarsanız, Pixel 3a ve pixel 3a XL'yi duyurdu. Aynı şekilde Samsung, S10e modeliyle orta seviyeye üst düzey özellikleri uygun fiyata sundu. Her iki üreticininde oldukça etkileyici modellerini gördük. Bir de bunlara OnePlus'ın OnePlus 6T modelini ekleyebiliriz.



IPHONE 11

PIXEL 3A XL

GALAXY S10E

ONEPLUS 6T



Pricing

$699/ $749/ $849

$479

$750/ $850

$549/ $579/ $629



Dimensions

150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 inches)

160.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.3 x 3.0 x 0.3 inches)

142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.6 x 2.75 x 0.31 inches)

157.5 x 74.8 x?8.2 mm (6.2 x 2.94 x 0.32 inches)



Weight

194g (6.84 ounces)

167g (5.89 ounces)

150g (5.29 ounces)

185g (6.5 ounces)



Screen size

6.1 inches (154.94mm)

6.0 inches (152.4 mm)

5.8 inches (147.32 mm)

6.41 inches (162.81 mm)



Screen resolution

1,792 x 828 (326 ppi)

2,160 x 1,080 (402 ppi)

2,280 x 1,080 (438 ppi)

2,340 x 1,080 (402 ppi)



Screen type

Liquid Retina HD LCD

FHD+ gOLED

Full HD Dynamic AMOLED

Optic AMOLED



Battery

Up to 17 hours of video playback

3,700 mAh

3,100 mAh

3,700 mAh



Internal storage

64/ 128/ 256 GB

64 GB

128/ 256 GB

128/ 256 GB



External storage

None

None

micro SD

None



Rear camera(s)

Dual cameras:

Ultra-wide, 12MP, f/2.4

Wide, 12MP, f/1.8

12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel width

Dual cameras:

Wide angle, 12MP, f/1.5 or f/2.4, 1.4µm pixel size

Ultra wide, 16MP, f/2.2

Dual cameras:

Main, 16MP, f/1.7, 1.22µm pixel size

Secondary, 20MP, f/1.7, 1.0µm pixel size



Front camera(s)

12MP. f/2.2

8MP, f/2.0, 1.12µm pixel size

10MP, f/1.9, 1.22µm pixel size

16MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size



Video capture

4K at 60 fps

4K at 30fps

4K at 60fps

4K at 60fps



SoC

Apple A13 Bionic

Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845



CPU

Not available

2.0 GHz octa-core

2.73GHz octa-core

2.8GHz octa-core



GPU

Not available

Adreno 615

Adreno 640

Adreno 630



RAM

Not available

4 GB

6/8 GB

6/ 8/ 10 GB



WiFi

Dual band, 802.11ax

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ax

Dual band, 802.11ac



Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

v5.0



NFC

Yes

Yes

Yes

Yes



Operating system

iOS 13

Android 9.0

Android 9.0

Android 9.0



Other features

IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging

USB-C, 3.5mm headphone jack

IP68 certified, USB-C, 3.5mm headphone jack, WMC/PMA wireless charging

USB-C