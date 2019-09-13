Son Dakika Haberleri: iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11
Son Dakika Teknoloji Haber

iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11

1 saat önce

iPhone 11 ve Rakiplerinin Özelliklerini Karşılaştırma iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması.iPhone 11'in adında PRO olmaması, onun güçsüz olduğu anlamına gelmez. iPhone 11 orta seviye olarak tanımlanan mid-range'e yeni standartlar getiriyor.

iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11, System.String[]

iPhone 11 ve Rakiplerinin Özelliklerini Karşılaştırma

iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması.


iPhone 11'in adında PRO olmaması, onun güçsüz olduğu anlamına gelmez. iPhone 11 orta seviye olarak tanımlanan mid-range'e yeni standartlar getiriyor. Orta Seviyenin yeni adı: iPhone 11 ve rakiplerinin özelliklerini karşılaştıralım.


Apple sonunda daha geleneksel ve anlaşılabilir iPhone isimlendirme düzenine geri döndü. Özellikle iPhone'un yeni yeşil rengi ve su direncine karşı yapılan ciddi iyileştirmeler oldukça dikkat çekici. Elbette üçlü veya ikili kamera setlerindeki değişiklikler de öyle. ya gece moduna ne demeli, oldukça etkileyici örnekler tanıtımda sergilendi.


iPhone 11 Serisinin özelliklerine detaylı olarak bu yazımızda bakabilirsiniz. Şimdi konumuz bu özellikleri rakipleri ile karşılaştırmak. Apple iPhone 11 ile yüksek özellikleri daha uygun fiyata sunmak istiyor kendince; ancak akıllı telefon piyasasında bu şekilde davranan ilk üretici o değil.


Google hatırlarsanız, Pixel 3a ve pixel 3a XL'yi duyurdu. Aynı şekilde Samsung, S10e modeliyle orta seviyeye üst düzey özellikleri uygun fiyata sundu. Her iki üreticininde oldukça etkileyici modellerini gördük. Bir de bunlara OnePlus'ın OnePlus 6T modelini ekleyebiliriz.


iPhone 11, Pixel 3a XL, Galaxy S10e, OnePlus 6T Karşılaştırması – iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11


IPHONE 11

PIXEL 3A XL

GALAXY S10E

ONEPLUS 6T


Pricing

$699/ $749/ $849

$479

$750/ $850

$549/ $579/ $629


Dimensions

150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 inches)

160.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.3 x 3.0 x 0.3 inches)

142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.6 x 2.75 x 0.31 inches)

157.5 x 74.8 x?8.2 mm (6.2 x 2.94 x 0.32 inches)


Weight

194g (6.84 ounces)

167g (5.89 ounces)

150g (5.29 ounces)

185g (6.5 ounces)


Screen size

6.1 inches (154.94mm)

6.0 inches (152.4 mm)

5.8 inches (147.32 mm)

6.41 inches (162.81 mm)


Screen resolution

1,792 x 828 (326 ppi)

2,160 x 1,080 (402 ppi)

2,280 x 1,080 (438 ppi)

2,340 x 1,080 (402 ppi)


Screen type

Liquid Retina HD LCD

FHD+ gOLED

Full HD Dynamic AMOLED

Optic AMOLED


Battery

Up to 17 hours of video playback

3,700 mAh

3,100 mAh

3,700 mAh


Internal storage

64/ 128/ 256 GB

64 GB

128/ 256 GB

128/ 256 GB


External storage

None

None

micro SD

None


Rear camera(s)

Dual cameras:

Ultra-wide, 12MP, f/2.4

Wide, 12MP, f/1.8

12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel width

Dual cameras:

Wide angle, 12MP, f/1.5 or f/2.4, 1.4µm pixel size

Ultra wide, 16MP, f/2.2

Dual cameras:

Main, 16MP, f/1.7, 1.22µm pixel size

Secondary, 20MP, f/1.7, 1.0µm pixel size


Front camera(s)

12MP. f/2.2

8MP, f/2.0, 1.12µm pixel size

10MP, f/1.9, 1.22µm pixel size

16MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size


Video capture

4K at 60 fps

4K at 30fps

4K at 60fps

4K at 60fps


SoC

Apple A13 Bionic

Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845


CPU

Not available

2.0 GHz octa-core

2.73GHz octa-core

2.8GHz octa-core


GPU

Not available

Adreno 615

Adreno 640

Adreno 630


RAM

Not available

4 GB

6/8 GB

6/ 8/ 10 GB


WiFi

Dual band, 802.11ax

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ax

Dual band, 802.11ac


Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

v5.0


NFC

Yes

Yes

Yes

Yes


Operating system

iOS 13

Android 9.0

Android 9.0

Android 9.0


Other features

IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging

USB-C, 3.5mm headphone jack

IP68 certified, USB-C, 3.5mm headphone jack, WMC/PMA wireless charging

USB-C

Qualcomm, Apple, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı
Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 04:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: iPhone 11 ve Rakiplerini Karşılaştırma: Yeni Orta Seviye iPhone 11
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]