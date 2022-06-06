2019 yılındaki Apple etkinliğinde tanıtılan iPhone 11 serisi, teknik özellikleri ve tasarımıyla kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. 2020 yılında en çok satan akıllı telefon unvanını alan iPhone 11, günümüzde fiyatların zirve yaptığı sektörde halen önemli bir seçenek konumunda. Öte yandan geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE3'ü de ele alırsak, 2022 itibariyle hangi modeli almak daha mantıklı? Aradaki fiyat farkına değer mi? iPhone 11 vs iPhone SE3 videosuyla karşınızdayız.

İki telefon arasındaki önemli farklardan birisi de tasarım. Zira Apple, iPhone 12 serisiyle en son iPhone 5'te gördüğümüz keskin ve köşeli, kısaca kalın kasa tarzına geri döndü. Ancak iPhone SE3, bu modellerin aksine daha oval tasarımıyla kullanıcı karşısına çıktı.

iPhone 11 vs iPhone SE 3

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videoda iPhone 11 ve iPhone SE3 modellerini karşılaştırdık. Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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iPhone 11 teknik özellikleri

iPhone 11; 6.1 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan Liquid Retina IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 326 ppi piksel yoğunluğu ve 625 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca hem ön hem de arka cam Gorilla Glass ile korunuyor.

Akıllı telefon, Apple A13 Bionic'ten güç alıyor. İşlemci; iki adet 2.65 GHz Lightning ve dört adet 1.8 GHz hızlarında çalışan Thunder çekirdeklerini bünyesinde barındırıyor.

iPhone 11, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.110 mAh pilden besleniyor. Apple'ın 2019'daki etkinlik sırasında akıllı telefonun 30 dakikada yüzde 50 şarj olduğunu iddia etmişti. Bunun yanı sıra Qi kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.

iPhone SE 2022 özellikleri

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, uygun fiyatlı iPhone SE 5G 2022 modeline güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

Apple, rakiplerinden yüzde 50'ye kadar daha hızlı "bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu söyledi.

4,7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2022'nin arkadaki tek kamerası 12 Megapiksel f/1.8 geniş açı olarak yer alıyor. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone'larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazın ön tarafında ise 7 Megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip FaceTime kamerası yer alıyor.

Cihazın arkası, kablosuz şarjı kolaylaştırmak için cam alaşıma sahip, ancak MagSafe teknolojisini desteklemiyor. Eski modeller gibi, yeni ?iPhone SE? 2022 de IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğine sahip.

iPhone SE 3 vs iPhone 11 karşılaştırma tablosu