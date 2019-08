iPhone 11 Yanında Hızlı Şarj Cihazı ile Birlikte Gelebilir

Apple Sonunda Hızlı Şarj Edebileceğiniz Bir Cihaz ile yeni iPhone Modelini Sunabilir!

iPhone 11 Yanında Hızlı Şarj Cihazı Ücretsiz Verilebilir!



Apple hızlı şarj desteğini iPhone 8 modelleri ile birlikte 2017 yılından itibaren vermeye başladı ancak, kapasitesi ve ücretsiz verilmesi yeterli değildi. Sadece 5W güç sağlayan cihazları sundu.



Şarj konusuna odaklanmış cevre birimleri konusunda haberler veren ChargeLAB, iPhone 11'in USB-C şarj cihazı ile birlikte gönderileceğini duyurdu. Üstelik çok daha büyük bir kapasite olasılığına da işaret ediyor.



??The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx



— ChargerLAB (@chargerlab) August 20, 2019



Site üst düzey bir Apple yöneticisinin de bu gelişmeyi onayladığını iddia etti. Yine de yeni iPhone modellerinin – yani iPhone 11'lerin USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı anlamına gelmez; bunun aksine iPhone 11 ile birlikte verilmesi muhtemel hızlı şarj cihazının USB-C-to-Lighting olması kuvvetle muhtemel.



Yine de Hızlı şarj işleminin sonunda iPhone'a geldiğini görmek güzel olurdu: OnePlus, Oppo ve Huawei gibi bazı Android telefon markaları, yıllar boyunca cihazları için şarj hızlarını düzenli olarak artırdı. Samsung'un en yeni Galaxy Note 10 Plus'ı çılgın hızlı 45W şarj cihazı alıyor (ancak ayrı olarak satın almanız gerekecek).



Apple'ın en son iPad Pro ve yeni Macbook'ları USB-C şarjı destekliyor. Bu nedenle şirket güçlü bir şarj cihazı kullacaksa, bu cihazları da desteklemek isteyecektir. Yine de iPhone 11 yanında Hızlı Şarj Cihazı ile birlikte gelmesi güzel ama kapasitesi konusunda net bir durum yok. Apple'ın en yeni ve en güçlü iPad Pro kutusunda biri 18W şarj cihazı bulunuyor.



Burada umut veren ayrıntı aslında Apple'ın hızlı şarj için oluşturduğu destek sayfasında iPhone'ların 87W'a kadar bir USB-PD şarj cihazını destekleyebileceğini söylemesi. Fazla istemiyoruz 30W'lık bile bir hızlı şarj desteği verilse ücretsiz güzel olurdu.