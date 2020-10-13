iPhone 12 çıktı: 5 G teknolojisiyle çalışacak ilk Apple telefonu - Son Dakika
BBC

iPhone 12 çıktı: 5 G teknolojisiyle çalışacak ilk Apple telefonu

13.10.2020 22:07
iPhone 12 çıktı: 5 G teknolojisiyle çalışacak ilk Apple telefonu, System.String[]

Apple, yeni modeli iPhone 12'nin daha hızlı 5G şebekelerinde çalışacak ilk telefonu olduğunu doğruladı.

Apple, yeni modeli iPhone 12'nin daha hızlı 5G şebekelerinde çalışacak ilk telefonu olduğunu doğruladı.

Şirket, 5,4 inçlik daha küçük ekranlı bir "Mini" serisi de çıkartıyor.

Şirket, son bir yılda endüstri genelinde yaşanan gerilmeye karşın, cep telefonu satışlarını artırdı.

Ancak bazı uzmanlar, yeni özelliklerin Apple'a 2014'te iPhone 6 serisinden bu yanaki en iyi büyüme fırsatını verdiğini söylüyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, "5G indirmelerde ve yüklemelerde, yüksek kaliteli video izlemede, daha iyi oyun oynamada, gerçek zamanlı interaktivitede ve daha birçok alanda yeni bir performans düzeyi getirecek." dedi.

Bu kez cihazlarda kozmetik bir değişiklik de yapıldı ve cihazların kenarları daha keskin çizgilere ve daha düz kenarlara sahip.

iPhone 12 Pro modellerinin ekranı ise geçmişteki Pro modellere göre daha büyük.

Ancak bu kez, cihazların hiçbirinin yanında kulaklık ya da şarj cihazı verilmeyecek.

Apple yeni iPhone cihazlarını genelde Eylül ayında tanıtıyor, bu kez lansmanın neden Ekim ayına kaldığı açıklanmadı, ancak koronavirüs salgınından kaynaklandığı söyleniyor.

Seramik koruma

Apple, iPhone 12'nin selefi gibi 6,2 inçlik ekrana (15,5 cm) sahip olduğunu, ancak cihazın yüzde 11 taha ince ve yüzde 16 daha hafif olduğunu belirtti.

Ekranda ayrıca daha yüksek çözünürlük olduğu ve ekranı korumak için seramik bir tabaka konulduğu kaydedildi.

Yeni A14 biyonik çiple de fotoğraflarda daha ileri düzeltmeler yapılabileceği vurgulandı.

Yeni telefonun flaş kullanmadan gece selfieleri çekebileceği ve zorlu alanlarda renk, kontrast ve gürültüyle daha iyi başa çıktığı ifade edildi.

İPhone Mini serisinde de bu özellikler bulunuyor, ancak daha küçük haliyle.

iPhone 12'nin İngiltere satış fiyatı £799 sterlin, iPhone12 Mini ise 699 sterlin olacak.

Pro modelleri de 999 ve 1099 sterlinden satılacak.

Apple ayrıca, kendi akıllı hoparlörü HomePod Mini'nin yeni bir modelini de çıkarttı.

Daha geniş ses komutlarını destekleyen cihaz, bir ev içi iletişim sistemine de sahip.

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Son Dakika Teknoloji iPhone 12 çıktı: 5 G teknolojisiyle çalışacak ilk Apple telefonu - Son Dakika

BBC
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