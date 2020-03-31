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iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız?
7 saat önce
iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? Apple yeni modelleriyle ilk kez 4 mercekli sisteme geçerken, Google Pixel 5'te donanım izelliklerini artırıyor
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:14
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