ABD'li teknoloji devi Apple, dün gece iPhone 13'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Meraklıları tarafından heyecanla takip edilen yayın sonrası, yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre iPhone 13'lerin en ucuzu 10.999 TL, en pahalısı ise 22.999 TL'den satılacak. Yeni iPhone'lar arasında en ucuzu 128 MB'lık "13 Mini"ler. En pahalı olanı ise 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max.
iPhone almak isteyen bir asgari ücretli, en ucuz telefonu almak istese bile maaşına hiç dokunmadan 4 ay boyunca biriktirmesi gerekecek. 22.999 TL'densatılan en pahalı model olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'i satın almak isteyen asgari ücretli ise, 2.825 liralık maaşına hiç dokunmadan 8 ay boyunca kenara atsa bile cihazı satın alamıyor. Çünkü 300 lirası eksik kalıyor.
İşte iPhone 13'lerin Türkiye fiyatı:
Son Dakika › Ekonomi › iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor - Son Dakika Ekonomi