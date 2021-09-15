iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, dün gece iPhone 13'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Meraklıları tarafından heyecanla takip edilen yayın sonrası, yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre iPhone 13'lerin en ucuzu 10.999 TL, en pahalısı ise 22.999 TL'den satılacak. Yeni iPhone'lar arasında en ucuzu 128 MB'lık "13 Mini"ler. En pahalı olanı ise 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max.

8 AY MAAŞINI BİRİKTİRSE YİNE ALAMIYOR

iPhone almak isteyen bir asgari ücretli, en ucuz telefonu almak istese bile maaşına hiç dokunmadan 4 ay boyunca biriktirmesi gerekecek. 22.999 TL'densatılan en pahalı model olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'i satın almak isteyen asgari ücretli ise, 2.825 liralık maaşına hiç dokunmadan 8 ay boyunca kenara atsa bile cihazı satın alamıyor. Çünkü 300 lirası eksik kalıyor.

İşte iPhone 13'lerin Türkiye fiyatı:

iPHONE 13 MİNİ FİYATI

iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPHONE 13 FİYATI

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPHONE 13 PRO FİYATI

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPHONE 13 PRO MAX FİYATI