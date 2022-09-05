iPhone vs Samsung: Hızlı şarjda hangisi daha iyi? - Son Dakika
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iPhone vs Samsung: Hızlı şarjda hangisi daha iyi?

05.09.2022 00:42
iPhone vs Samsung: Hızlı şarjda hangisi daha iyi?

iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra hızlı şarj yarışında karşı karşıya geldi. Galaxy S22 Ultra'nın başarısı dikkat çekiyor.

Apple sadece birkaç gün sonra iPhone 14 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 13 modelleri ise geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı telefon dünyasının zirvesinde yer alıyor. Ancak son iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra hızlı şarj karşılaştırması Apple'ı üzecek gibi duruyor.

iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra hızlı şarjda karşı karşıya

Güvenilir kaynak TheGalox, son Twitter paylaşımında iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hızlı şarj sonuçlarını karşılaştırdı. iPhone 13 Pro Max'in tam şarjı 1 saat 46 dakika; Galaxy S22 Ultra ise 59 dakika sürüyor. Birbirine rakip iki model arasındaki 47 dakikalık fark dikkat çekiyor.

The iPhone 13 Pro Max takes 1 hour & 46 minutes to charge from 0-100%

The Galaxy S22 Ultra takes 59 minutes to charge from 0-100%

Apple increasing the charging speed on the iPhone 14 series to 30w (3w increase) still won't match the charging speed of Galaxy phones pic.twitter.com/fvXMXLb1Bg

— Anthony (@TheGalox_) September 4, 2022

Galaxy S22 Ultra 45W hızlı şarj desteği sunarken, iPhone 13 Pro Max'in 20W ile şarj olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca S22 Ultra'da 5000 mAh; iPhone 13 Pro Max'te ise 4352 mAh'lık bir batarya bulunduğunu söyleyelim. Yani hem şarj kapasitesinde hem de batarya boyutunda S22 Ultra daha önde.

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Apple, akıllı telefonlarına hızlı şarjı ilk defa iPhone 8 ile sundu. iPhone 8 serisinde 18W kapasitesinde hızlı şarj desteği bulunuyor. iPhone 12 ve iPhone 13 ailesi 20W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak son iddiaya göre iPhone 14, 30W hızlı şarja sahip olacak.

30W desteğinin tüm modellerde olup olmayacağı belirsiz. Şimdilik sadece iPhone 14 Pro'ya verileceği söyleniyor. Apple ayrıca kısa süre önce MacBook Air ve iPhone'u aynı anda şarj eden 35W'lık USB-C şarj adaptörünü satışa çıkardı. Şirketin bu atılımı iPhone 14 hızlı şarj ihtimalini artırıyor.

Önümüzdeki yıl duyurulması beklenen Galaxy S23'ün ise 5000mAh batarya kapasitesini koruyacağı düşünülüyor. Hızlı şarj konusunda ise 65W kapasitesine genişleyebileceği idddia ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
iPhone'dan bir ilk! Android telefonları geride bıraktı iPhone'dan bir ilk! Android telefonları geride bıraktı iPhone 14 Pro için büyük iddia! Kamera yuvası kişiselleştirilebilecek iPhone 14 Pro için büyük iddia! Kamera yuvası kişiselleştirilebilecek
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone vs Samsung: Hızlı şarjda hangisi daha iyi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone vs Samsung: Hızlı şarjda hangisi daha iyi? - Son Dakika
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