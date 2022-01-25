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İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı - Son Dakika

İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

25.01.2022 05:18
İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

Apple firmasının, amiral gemisi cihazı iPhone 13 serisinde pembe ekran sorunu ortaya çıktı. Sorunun rastgele noktalarda tetiklendiği ve telefonların tamamen çökmesine neden olduğu bildiriliyor.

İPhone 13 hakkında yeni şikayetler gelmeye başladı. Gelen şikayetlerde cihaz yoğun bir şekilde hata verdiği bildirirdi. iPhone 13'ün, son şikayetlerde de vurgulandığı gibi pembe ekran sorunu yaşadığı bildiriliyor. Birkaç iPhone 13 serisi kullanıcıları, telefonlarının rastgele tamamen pembe bir ekran aldığını ve tamamen donduğunu ve herhangi bir görevi yerine getiremediklerini söylemek için çevrimiçi platformlarda yorum yapmaya başladı.

Sorun, bir Apple tartışma forumunda, bazı Reddit forumlarında ve ayrıca en son iPhone'ların Eylül ayında piyasaya çıkmasından bu yana Çinli sosyal medya platfromu Weibo'da birden çok kez bildirildi. Şikayet şimdilik, iPhone 13 adlı cihazdan geldiği, Apple diğer seri cihazları olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için şimdilik bir şikayet olmadığı bildirildi.

İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

Kullanıcılar, sorunun iPhone 13 ünitesinin rastgele pembe bir ekran almasına neden olduğunu söylüyor. Bunu yaptığında, telefon herhangi bir komutu yerine getirmiyor ve tamamen donuyor. Bu durum kullanıcılar için sinirleri zorlayan bir hata olarak ortaya çıkıyor.

iPhone 13 akıllı telefonu normale döndürmenin tek çözümü, sistemin yeniden başlatmak olacaktır.

Bazıları fotoğraflara göz atarken tetiklendiğini söylerken, diğerleri telefon GPS kullanırken pembeleştiğini söylüyor. Kullanıcılar, sorunun telefonu kullanılmaz hale getirdiği bildiriliyor.

MyDrivers tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, Çin'deki pembe ekran sorunuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Ülkeden çok sayıda şikayet geldiği için Apple, Çin sosyal medyası Weibo'ya sorunun donanımla ilgili olmadığını ve bu nedenle buna neden olan bir yazılım hatası olması gerektiğini kabul etti.

İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı

Şu an itibariyle, sorunu yaşayan kullanıcılar için iki öneri var. Birincisi sistemin en son sürüme güncellendiğinden emin olmak ve tüm uygulamaların güncellenip güncellenmediğini kontrol etmektir. İkincisi, bir uygulamanın sürümleri ile iOS arasında bir uyumsuzluk olasılığını ortadan kaldırmaktır.

Kullanıcılar sorunu yaşamaya devam ederse, yerel Apple servis merkezlerini ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor.

Apple forumundaki çoğu kullanıcı, Apple servis merkezindeki kişilerin sorunu kabul ettiğini ve sorunu yaşayan birimleri değiştirdiğini bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, iPhone 13, Reddit, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

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SON DAKİKA: İPhone 13 Serisinde Pembe Ekran Sorunu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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