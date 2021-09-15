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iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri - Son Dakika

iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri

15.09.2021 08:17

Apple, merakla beklenen iPhone 13'ü tanıttı. 9 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak cihazlar şu ana kadar şirketin ürettiği en güçlü telefonlar olarak açıklandı. Akıllı bir telefondaki en hızlı işlemciye sahip olan olan iPhone 13'lerin aynı zamanda iPhone 13 Pro A15'lere koyduğu çip ile dünyanın en iyi kamerasına da sahip olduğu belirtiliyor.

Teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 13, bugün düzenlenen Apple etkinliği ile resmen tanıtıldı. Sunumun ardından Apple'ın resmi sitesinde tanıtılan 4 modelin de Türkiye fiyatları verildi. Buna göre 6.1 inç ekrana sahip iPhone 13'ün başlangıç fiyatı yani 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 11 bin 999 TL olarak belirlendi. 256 GB'lık versiyonu 12 bin 999 TL, 512 GB'lık model ise 14 bin 999 TL olarak açıklandı.

9 FARKLI RENK SEÇENEĞİ VAR

iPhone 13 ve mini modelinin 9 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacağını öne sürdü. Bu renkler ise siyah, mavi, mor, pembe, beyaz ve kırmızı olarak listelendi. iPhone 13 Pro ve Pro Max'ların ise siyah, gümüş altın ve bronz seçenekleriyle satışa sunulacağı düşünülüyor.

EN GÜÇLÜ İPHONE MODELİ

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

İşte iPhone'un teknik özellikleri:

  • 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED
  • Cam koruması: Ön ve arka taraf Ceramic Shield
  • HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision
  • Donanım: İşlemci: Apple A15 Bionic
  • Depolama – RAM:128, 256 ve 512 GB NVMe, 6 GB RAM
  • Kamera: Ana kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4
  • 2. kamera: 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi
  • Arka kamera video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme
  • Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
  • Ön kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 4, Gece Modu
  • Ön kamera video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p
  • Ağır çekim: 120 FPS @1080p
  • Diğer: Batarya: 20W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj
  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning
  • İşletim Sistemi: iOS 15

"BU GÜNE KADAR OLAN EN BÜYÜK KAMERA BAŞARISI"

iPhone 13 Pro A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU'ya ev sahipliği yapan cihazı Apple "Bugüne kadarki en büyük kamera başarımız" sözleri ile duyurdu. 120Hz ekran tazeleme hızına ev sahipliği yapan iPhone Pro Max, 1000 nits ekran parlaklığı ve HDR gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

AKILLI BİR TELEFONDAKİ EN HIZLI İŞLEMCİ

Apple, rakiplerinden yüzde 50'ye kadar daha hızlı "bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30'a kadar daha hızlı olduğunu söyledi.

16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 Bionic'i rakiplerinden ayırıyor. iPhone 13'ün bu versiyonu çoğu kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir bölümü de doğru çıktı.

IPHONE 12 PRO MAX'TAKİ SENSÖR SABİTLEME TEKNOLOJİSİ DE VAR

iPhone 13, Apple'ın geçen yıl 12 Pro Max'te tanıttığı bir özellikle geldi. Titreşimleri azaltmak için geniş sensörü fiziksel olarak hareket ettiren sensör kaydırma sabitleme teknolojisi cihazda yer alacak. Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 4 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K/ 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

USB-C GİRİŞİNE SAHİP DEĞİL

Model beklentinin aksine USB-C girişine sahip değil. A15 Bionic ile gelen iPhone 13 Pro Lightning girişine sahip. Ayrıca Pro ve Pro Max modellerde 120 Hz olarak belirlenen ekran yenileme hızı mevcut.

iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri

Amelia Hamlin, iPhone 13, Türkiye, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri - Son Dakika
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