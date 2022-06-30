iPhone 14 gecikecek mi? Mağazalar şimdiden sıraya girdi - Son Dakika
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iPhone 14 gecikecek mi? Mağazalar şimdiden sıraya girdi

30.06.2022 21:53
iPhone 14 gecikecek mi? Mağazalar şimdiden sıraya girdi

Çin'deki perakende devleri iPhone 14 için yüksek miktarlarda ön ödeme yapıyor. Peki iPhone 14'e olan talep neden çok yüksek?

Apple tarafından önümüzdeki sonbaharda yapılacak etkinlik ile duyurulması beklenen iPhone 14 serisi, şimdiden büyük ilgi odağı olmayı başardı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre, 2022 model iPhone'a olan talep iPhone 13'ü solladı.

iPhone 14 için ön ödeme fiyatları iki katına çıktı

Analist Ming-Chi Kuo, Çin'deki teknoloji distribütörleri ve perakendecileriyle yaptığı son toplantının detaylarını paylaştı. Mağazaların ve distribütörlerin iPhone 13 modellerine kıyasla iPhone 14 için çok daha yüksek miktarlarda ön ödeme yaptığını söyledi.

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The demand for iPhone 14 in the Chinese market may be stronger than that of the iPhone 13 from the viewpoints of distributors/retailers/scalpers.

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2022

Ekim veya Kasım ayında duyurulmadan önce stok sorunların aşmaya çalışan Çinli mağazalar, iPhone 13'ten "önemli ölçüde daha yüksek" depozito ödedi. Hatta bazı bölgelerdeki Apple distribütörleri ve perakendecilerinin iki kat daha fazla ön ödeme yaptığı iddia edildi.

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Apple'ın yıllardır Çin'in akıllı telefon pazarında birinci sırada olduğunu biliyoruz. Hatta Çinli kullanıcıların iPhone 13 modeline gösterdiği talep, tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. 2022 boyunca da devam eden bu satış başarısı, Apple'ın rekor üstüne rekor kırmasına yol açtı.

Bundan dolayı Çinli mağazaların iPhone 14 stoklarını garantiye alma isteğini gayet normal karşılıyoruz. Kuo, herhangi bir aksaklık yaşamak istemeyen distribütörlerin yüksek depozitoya rağmen Apple'a yüklü miktarda ödeme yaptığını söyledi.

Çin pazarında iPhone 14'e olan yoğun talep, piyasaya sürüldükten sonra iPhone 14 siparişinin kesilmesi riskine ilişkin piyasa endişelerini azaltabilir.

Bir süre önce iPhone fiyatlarıyla ilgili zam iddiası Tayvan'dan geldi. Tayvan hükümeti, elektrik fiyatlarına yüzde 15 civarında bir zam yaptı. Apple'ın üretim ortaklarından olan TSMC, yüklü miktarda zam yapılabileceğini belirtti. En çok etkilenenler arasında ise Apple bulunuyor.

Siz iPhone 14 ön ödeme miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel iPhone 14 gecikecek mi? Mağazalar şimdiden sıraya girdi - Son Dakika

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