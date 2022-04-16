iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada! - Son Dakika
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iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada!

16.04.2022 05:11
iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada!

Apple, iPhone 14 serisini Eylül ayında piyasaya sürmeyi düşünüyor. Yaklaşmakta olan, iPhone 14 serisi hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Apple'ın iPhone 14'ün piyasaya sürülmesine daha birkaç ay var. Ancak internet, yaklaşmakta olan iPhone serisiyle ilgili birçok sızıntıyı ortada çıkartıyor.

Dört iPhone modelinin iPhone 14 başlığı altında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Sırası ile cihazlar; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olacağı ve son modelin ise iPhone 14 mini olmayacağı, şirketin bu modeli biraz daha modifiye ederek iPhone 14 Max adıyla piyasaya süreceği söyleniyor.

Apple ayrıca iki farklı yonga seti tanıtmaya hazırlanıyor. Modelden iPhone 14'ün A15 işlemciyi kullanacağı, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in A16 işlemcisini kullandığı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada!

iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada!

Gelen son bilgiler, iPhone 14 Pro modellerinin beklenenden daha pahalı olacağını ortaya koyuyor. AppleLeaksPro tarafından yapılan sızıntıya göre iPhone 14'ün iPhone 13 ile aynı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtiyor.

Ancak bu yıl mini'nin yerini alacak iPhone 14 Max'in 899 dolar + vergiler civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. iPhone 14 Pro 1099$ + vergiler başlayacak, iPhone 14 Pro Max ise 1199$ + vergiler ile başlayacağı bildirildi.

iPhone 14, iPhone 13 ile aynı tasarıma sahip olacak. Büyük bir tasarım revizyonu beklenmiyor. Ancak muhtemelen Mini'nin yerini alacak olan iPhone 14 Max, 6.7 inç ekrana sahip olacak. Diğer modellerde ise standart 6.1 inç ekranlar bulunacak.

iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada!

iPhone 14 modellerinin farklı işlemciler kullanacağı tahmin ediliyor ve bunlardan ikisi, iPhone 13 serisine güç veren A15'in yeniden markalanmış versiyonu olması beklenen A16 işlemcisini kullanabilir. Kaynaklara göre Apple, global çip sıkıntısı nedeniyle A15'i A16'ya yeniden markalayabilir. iPhone 14 kameralarında önemli bir yükseltme olmayabilir. iPhone 14'ün, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 dahil olmak üzere önceki iPhone modellerinde bulunan aynı 12 megapiksel kamera sensörlerine sahip olması bekleniyor.

Profesyonel modellerin 48 megapiksel birincil sensör alması bekleniyor.

iPhone 14 serisinin Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raporlar, telefonun şuan deneme sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 Hakkında En Son Sızıntılar Burada! - Son Dakika


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