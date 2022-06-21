iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi! - Son Dakika
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iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi!

21.06.2022 13:42
iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi!

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 için kritik aşamalardan birine gelindi. Geelen detayları sizlerle paylaştık.

iPhone 13, selefine göre fazla değişiklik sunmamasıyla bazılarımız için hayal kırıklığıydı. Son yıllarda akıllı telefonların tasarımları ve özellikleri birbirini tekrar etmeye başlasa da Apple, yeni bir şeyler eklemek için mesai harcamaktan çekinmiyor. Umutla beklediğimiz iPhone 14 ise bazı değişiklikler sunacak. Bunlardan bizi belki de en çok heyecanlandıran kısım için iyi haber geldi.

Geliştirilme aşamasında olan yeni nesil iPhone, eylül ayında karşımıza çıkacak. Bir süredir hakkında haber alamadığımız cihazın üretim süreciyle ilgili gelişmeler nihayet haberimize konu oldu.

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iPhone 14 için kullanılacak ekranlar test aşamasında

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre bu nesilde 'mini' seçeneğine veda edeceğiz. Bunun yerine standart iPhone 14'ün 'Max' adında bir seçeneği olacak. Böylelikle Pro modele yükseltmeden standart iPhone 14'ü daha büyük bir ekranda deneyimleyebileceğiz. Bu gelişmeler beklendiği için yeni neslin en dikkat çekecek özelliklerinden biri ekran. The Elec'ten gelen rapora göre Apple, iPhone 14 ailesinde kullanılacak OLED ekranları seri üretim testine soktu.

iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi!

Seri üretimden önceki son aşama olan bu testler başarılı olduğunda seri üretim sürecine başlanacak. iPhone 14 Pro modellerinde, öncekilerden daha farklı bir çentik tasarımına gidileceği için ekran testleri büyük öneme taşıyor. Üretimi BOE tarafından gerçekleşen yeni OLED ekranların nasıl performans sergileyeceğini gelecek aylarda göreceğiz.

Aslında geliştirilme sürecinin yavaş gittiğini söyleyebiliriz. BOE, ekran üretimi konusunda LG ve Samsung'un birkaç hafta kadar gerisinde. Cihaz Eylül'de çıkacak olmasına rağmen ekranların hala seri üretime girmemiş olması biraz endişe verici görünebilir. Ancak şu ana kadar iPhone 14 ailesinin ertelendiğine dair hiçbir haber çıkmadı.

iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi!

Bu nesilde şarj girişinin değişmesine tanıklık edemeyecek olsak da ekran ve tasarım konusunda beklentilerimiz var. Gelecek haftalarda iPhone 14 ile ilgili daha fazla sızıntı duymak için sabırsızlanıyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi! - Son Dakika

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