iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

13.06.2022 15:40
iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili rapor yayınladı. Apple, yeni modelde daha büyük lens kullanacak.

2022'nin başlarında yayınlanan raporlarda, iPhone 14 özellikleriyle ilgili bazı iddialar yer alıyordu. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 kamera özellikleri ile ilgili söylentileri doğruladı.

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Sony, Apple iPhone ailesi için kamera sensörü tedarik etmeye devam edecek. Şirketin lens konusunda da Genius ve Largan ile çalışacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Flip 4 kanlı canlı görüntülendi

Ön kamera modulü için yeni bir çalışma yapan Apple, Cowell ve LG Innotek ile çalışacak. İlk kez Güney Koreli şirket olan LG ile ortaklık yürüten Apple, geçtiğimiz aylarda birlikte çalışacaklarını açıklamıştı.

iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle karşımıza çıkacak. Yeni kameranın önemli ölçüde iyileştirileceğini belirten analist, mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuç elde edileceğinin altını çizdi. Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak.

Apple, iPhone 13 modelinde beş parçalı lens kullanmıştı. Şirketin iPhone 14 ön kamerasında daha kaliteli fotoğraf ve video için altı parçalı f/1.9 lens kullanacağı belirtiliyor.

Şirketin arka kameradaki iyileştirmeler iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için yapacağı belirtiliyor. Yayınlanan rapora göre Apple, 8K video kaydı imkanı sunan 48 Megapiksel geniş açılı kameranın iPhone 14 Pro'da kullanılacağını gözler önüne serdi.

Siz sızdırılan iPhone 14 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı! PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı! Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement