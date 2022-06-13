iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

2022'nin başlarında yayınlanan raporlarda, iPhone 14 özellikleriyle ilgili bazı iddialar yer alıyordu. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 kamera özellikleri ile ilgili söylentileri doğruladı.

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Sony, Apple iPhone ailesi için kamera sensörü tedarik etmeye devam edecek. Şirketin lens konusunda da Genius ve Largan ile çalışacağı belirtiliyor.

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Ön kamera modulü için yeni bir çalışma yapan Apple, Cowell ve LG Innotek ile çalışacak. İlk kez Güney Koreli şirket olan LG ile ortaklık yürüten Apple, geçtiğimiz aylarda birlikte çalışacaklarını açıklamıştı.

Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle karşımıza çıkacak. Yeni kameranın önemli ölçüde iyileştirileceğini belirten analist, mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuç elde edileceğinin altını çizdi. Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak.

Apple, iPhone 13 modelinde beş parçalı lens kullanmıştı. Şirketin iPhone 14 ön kamerasında daha kaliteli fotoğraf ve video için altı parçalı f/1.9 lens kullanacağı belirtiliyor.

Şirketin arka kameradaki iyileştirmeler iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için yapacağı belirtiliyor. Yayınlanan rapora göre Apple, 8K video kaydı imkanı sunan 48 Megapiksel geniş açılı kameranın iPhone 14 Pro'da kullanılacağını gözler önüne serdi.

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