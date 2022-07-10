iPhone 14 modelleri dudak uçuklattı! Türkiye fiyatı 30 bin TL'den fazla... - Son Dakika
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iPhone 14 modelleri dudak uçuklattı! Türkiye fiyatı 30 bin TL'den fazla...

10.07.2022 13:12

Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 14'ün fiyatı için gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Analistlerin iddiasına göre iPhone 14, iPhone 13'ten 100 dolar daha pahalı olacak. iPhone 14 bu şekilde fiyatlandırılırsa Apple'ın yeni cihazı Türkiye'de 30 bin TL'den daha pahalı bir fiyata satışa çıkarılacak. iPhone'un yeni serisi 4 modelle gelecek.

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen iPhone 14 ailesinin fiyatlarına ilişkin çok konuşulacak bir iddia geldi. Yeni modellerin iPhone 13'ten daha pahalı olacağını söyleyen popüler bir sektör analisti, Apple ürünlerindeki fiyat artışlarının bu yıl müşteriye yansıtılacağını ifade etti.

İPHONE 14, İPHONE 13'TEN 100 DOLAR DAHA PAHALI OLACAK

Wedbush Securities analisti Dan Ives, iPhone 14'ünün bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı olacağını düşünüyor. The Sun'a konuşan Dan Ives, iPhone 14 ailesinin yaklaşık yüzde 10 civarında zamlanacağını dile getirdi.

iPhone 14 modelleri dudak uçuklattı! Türkiye fiyatı 30 bin TL'den fazla...

MASRAFLAR İPHONE 12 VE İPHONE 13'E YANSITILMADI

Analist Dan Ives, Apple'ın çalışmalarını yakından izlediğini ve özellikle Çin'deki üretim maliyetlerinin oldukça arttığını söyledi. Analiste göre, tedarik zinciri fiyatlarındaki keskin yükseliş aslında son iki yıldır yaşanıyor. Ancak iPhone 12 ve iPhone 13 ile kullanıcılara yansıtılmayan bu masraflar, iPhone 14 için göz ardı edilemeyecek seviyeye geldi. The Sun'da yer alan rapora göre Apple, bu yılın maliyetlerini tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak. Şirketin raporlarını incelediğini ifade eden Dan Ives, iPhone 13 için 100 dolar civarında bir fiyat artışı beklediğini ortaya koydu.

İPHONE 14, 30 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE OLACAK

Geçtiğimiz yıl iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 12 bin TL civarındaydı. Ancak 128 GB'lık modelin şu anda 29.999 TL'den satışta olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani iPhone 14'e 100 dolarlık zam gelmesiyle Türkiye'de 30 bin TL'den daha pahalı olacak.

YENİ İPHONE AİLESİ 4 MODELLE GELECEK

Bir başka analist Ben Wood ise tedarik zincirinde masraf artışlarının olduğunu, ancak bunun müşteriye yansıtılıp yansıtılmayacağından emin olmadığını söyledi. Wood'a göre Apple, kar marjını düşürerek ek maliyetleri karşılayabilir. Ekim veya Kasım ayında duyurulması beklenen iPhone 14 ailesi, toplamda dört modelle gelecek. Yeni serinin isimlendirmesi sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone 14 modelleri dudak uçuklattı! Türkiye fiyatı 30 bin TL'den fazla... - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 14 modelleri dudak uçuklattı! Türkiye fiyatı 30 bin TL'den fazla... - Son Dakika
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