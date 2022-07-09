iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı!

09.07.2022 23:00
iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı!

iPhone 14 fiyatı cep yakacak. Yeni bir rapora göre iPhone 13'ten daha pahalı olacak. İşte iPhone 14 hakkında bilinen tüm detaylar.

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen iPhone 14 ailesinin fiyatları gün yüzüne çıkmış olabilir. Yeni modellerin iPhone 13'ten daha pahalı olacağını söyleyen popüler bir sektör analisti, Apple ürünlerindeki fiyat artışlarının bu yıl müşteriye yansıtılacağını ifade etti.

iPhone 14, iPhone 13'ten 100 dolar daha pahalı olacak

Wedbush Securities analisti Dan Ives, iPhone 14'ünün bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı olacağını düşünüyor. The Sun'a konuşan Dan Ives, iPhone 14 ailesinin yaklaşık yüzde 10 civarında zamlanacağını dile getirdi.

iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı!

Analist Dan Ives, Apple'ın çalışmalarını yakından izlediğini ve özellikle Çin'deki üretim maliyetlerinin oldukça arttığını söyledi. Analiste göre, tedarik zinciri fiyatlarındaki keskin yükseliş aslında son iki yıldır yaşanıyor. Ancak iPhone 12 ve iPhone 13 ile kullanıcılara yansıtılmayan bu masraflar, iPhone 14 için göz ardı edilemeyecek seviyeye geldi.

iPhone 14 serisinin çıkış tarihi belli oldu!

The Sun'da yer alan rapora göre Apple, bu yılın maliyetlerini tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak. Şirketin raporlarını incelediğini ifade eden Dan Ives, iPhone 13 için 100 dolar civarında bir fiyat artışı beklediğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 12 bin TL civarındaydı. Ancak 128 GB'lık modelin şu anda 29.999 TL'den satışta olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani iPhone 14'e 100 dolarlık zam gelmesiyle Türkiye'de 30 bin TL'den daha pahalı olacak.

Bir başka analist Ben Wood ise tedarik zincirinde masraf artışlarının olduğunu, ancak bunun müşteriye yansıtılıp yansıtılmayacağından emin olmadığını söyledi. Wood'a göre Apple, kar marjını düşürerek ek maliyetleri karşılayabilir.

Ekim veya Kasım ayında duyurulması beklenen iPhone 14 ailesi, toplamda dört modelle gelecek. Yeni serinin isimlendirmesi sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

Siz iPhone 14 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı! Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı! Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı Kamerada önemli değişiklik! iPhone 14 kılıfları ortaya çıktı
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 13, iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 23:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement