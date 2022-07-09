iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı!

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen iPhone 14 ailesinin fiyatları gün yüzüne çıkmış olabilir. Yeni modellerin iPhone 13'ten daha pahalı olacağını söyleyen popüler bir sektör analisti, Apple ürünlerindeki fiyat artışlarının bu yıl müşteriye yansıtılacağını ifade etti.

iPhone 14, iPhone 13'ten 100 dolar daha pahalı olacak

Wedbush Securities analisti Dan Ives, iPhone 14'ünün bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı olacağını düşünüyor. The Sun'a konuşan Dan Ives, iPhone 14 ailesinin yaklaşık yüzde 10 civarında zamlanacağını dile getirdi.

Analist Dan Ives, Apple'ın çalışmalarını yakından izlediğini ve özellikle Çin'deki üretim maliyetlerinin oldukça arttığını söyledi. Analiste göre, tedarik zinciri fiyatlarındaki keskin yükseliş aslında son iki yıldır yaşanıyor. Ancak iPhone 12 ve iPhone 13 ile kullanıcılara yansıtılmayan bu masraflar, iPhone 14 için göz ardı edilemeyecek seviyeye geldi.

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The Sun'da yer alan rapora göre Apple, bu yılın maliyetlerini tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak. Şirketin raporlarını incelediğini ifade eden Dan Ives, iPhone 13 için 100 dolar civarında bir fiyat artışı beklediğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlenmişti. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 12 bin TL civarındaydı. Ancak 128 GB'lık modelin şu anda 29.999 TL'den satışta olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani iPhone 14'e 100 dolarlık zam gelmesiyle Türkiye'de 30 bin TL'den daha pahalı olacak.

Bir başka analist Ben Wood ise tedarik zincirinde masraf artışlarının olduğunu, ancak bunun müşteriye yansıtılıp yansıtılmayacağından emin olmadığını söyledi. Wood'a göre Apple, kar marjını düşürerek ek maliyetleri karşılayabilir.

Ekim veya Kasım ayında duyurulması beklenen iPhone 14 ailesi, toplamda dört modelle gelecek. Yeni serinin isimlendirmesi sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

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