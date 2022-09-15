Türkiye'de iPhone 14 ön siparişleri başlıyor! - Son Dakika
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Türkiye'de iPhone 14 ön siparişleri başlıyor!

15.09.2022 19:09
Türkiye'de iPhone 14 ön siparişleri başlıyor!

iPhone 14 ön siparişleri, 16 Eylül tarihinde Türkiye'de başlıyor. Gürgençler internet sitesinden ve mağazalarından bu gece 00: 01 itibariyle ön sipariş verebilirsiniz

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 14 ailesinden iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max 16 Eylül tarihinde ülkemizde ön siparişe açılıyor. Sahip oldukları özellikler ile dikkatleri üzerine çeken telefonlar, Gürgençler internet sitesinden ve mağazalarından bu gece 00: 01 itibariyle ön sipariş edilebilir duruma geliyor. İşte ayrıntılar…

iPhone 14 ön siparişi nasıl verilir?

Premium Reseller olarak Apple denildiğinde ilk akla gelen firma olan Gürgençler, iPhone 14 ön siparişleri için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bu kapsamda 16 Eylül 2022 günü 00: 01'den itibaren gurgencler.com.tr adresinden veya mağazalardan ön sipariş verilebilecek. Üstelik değiş tokuş fırsatıyla yepyeni bir iPhone 14'e avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Türkiye'de iPhone 14 ön siparişleri başlıyor!

Gürgençler mağazaları nerede?

Doğrudan mağazaya giderek Apple ürünlerini satın almak veya iPhone 14 modelleri için ön sipariş vermek isterseniz Gürgençler'in aşağıdaki mağazalarından birisini ziyaret edebilir, cihazlarınızı herhangi bir arıza durumunda Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı olan Gürgençler'e güvenle bırakabilirsiniz;

Apple Premium Reseller:

Ankara: Cepa Avm I Next Level Avm I Ankamall Avm

İstanbul: Mall of İstanbul Avm I Palladium Avm I Piazza Avm

İzmir: Optimum Avm

Adana: M1 Avm

Bursa: Korupark Avm

Konya: Kent Plaza Avm

Mersin: Forum Avm

Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı:

Ankara: Cepa Avm I Ankamall Avm I Kuzu Effect Avm

İstanbul: Mall of İstanbul Avm I Cevahir Avm I Viaport Asia Avm I Piazza Avm

İzmir: Optimum Avm

Adana: M1 Avm

Bursa: Korupark Avm

Mersin: Marina Avm

Konya: Sefa İş Merkezi

Edirne: Erasta Avm

Hatay: Palladium Avm

Eğer siz de ön sipariş ile telefon almayı düşünüyorsanız, hatırlatmakta yarar var ki fiziksel Gürgençler mağazaları sabah 10: 00 itibariyle hizmet vermektedir. İnternet sitesi üzerinden ise 7/24 işlem yapabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de iPhone 14 ön siparişleri başlıyor! - Son Dakika

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