Apple'ın planı tutmadı! Bir iPhone için daha yolun sonu geliyor

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Apple, 7 Eylül'de düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinde merakla beklenen iPhone 14 modellerini vitrine çıkardı. ABD'li şirket belki de tarihinde ilk kez standart ve Pro modellerin arasındaki tasarım ve teknik özellik farklarını bu kadar belirginleştirdi. Bunun dışında iki mini modeli beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle rafa kaldırıldı ve yerine Plus getirildi. Ancak şirketin bu planı da tutmadı.

Apple, iPhone 14 Plus'ın üretim kapasitesi azalttı iddiası

İlk olarak iPhone 12 serisinde karşımıza çıkan mini modeli iki yılın ardından Apple tarafından rafa kaldırıldı. Bunun yerine ise aslında hepimizin yakından tanıdığı, iPhone 6 ila iPhone 8 serileri arasında kullanılan Plus getirildi. Bilindiği üzere Plus, standart modelin aksine kullanıcılara daha büyük ekran ve geniş pil kapasitesi sunuyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 14 Plus da beklentileri karşılayamadı. Hatta şirket, bu iki aylık süreçte olan talebin beklenenden daha düşük olması nedeniyle telefonun üretim kapasitesini azaltmaya karar verdi. Bunun dışında Apple'ın bazı tedarikçilerine Plus modeli için bileşen üretimini askıya alması yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

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iPhone 14'ün satış rakamları da henüz istenen düzeyde değil. Bunun en büyük nedeni ise standart ve Pro modellerin arasındaki teknik özellik ve tasarım farkları. Bilindiği üzere iPhone 14 ve 14 Plus, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13 modellerinde kullanılan Apple A15 Bionic'ten güç alıyor. Bu yonga her ne kadar modifiye edilse de A16 Bionic ile gelen iPhone 14 Pro ve Pro Max'in gerisinde kalıyor. Tabii Dynamic Island tasarımını da unutmamak lazım.

iPhone 14 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç boyut, FullHD+, 60Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

İşlemci: Yenilenen A15 Bionic işlemcisi geçen yıldan daha güçlü

Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu

Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteğiDepolama: 128GB/ 256GB/ 512GB

Bellek: 6 GB RAM (LPDDR4X)

Batarya/ Şarj: 4.323 mAh/ 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj

İşletim sistemi: iOS 16

Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı

Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı