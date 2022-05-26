iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi! - Son Dakika
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iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi!

26.05.2022 22:36
iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi!

Apple hayranlarının merakla beklediği iPhone 14 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin Pro modeli görüntülendi.

Akıllı telefon dünyasının en büyük teknoloji şirketleri arasında gösterilen Apple, merakla beklenen amiral gemisi İphone 14 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir kitleye hitap eden serinin yeni modeli, Eylül gibi tanıtılacak. Sızıntı bilgileri gelmeye devam eden iPhone 14'e ilk bakış gerçekleştirildi.

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Apple yeni akıllı telefon serisini 4 yeni modelle tanıtmaya hazırlanıyor. İsimleri iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak seri, 13 Eylül'de yapılması planlanan Apple Eylül Etkinliği'nde boy göstermesi bekleniyor.

Apple için zor günler: iPhone üretimi aksıyor!

Elde ettiği sızıntı bilgilerle bilinen ünlü isim Jon Prosser, iPhone 14 Pro modelinin görüntülerini yayınladı. Model, ilk bakışta çıkıntılı kamera dizilimi ile dikkatleri çekiyor. düşük ışıkta daha da iyi fotoğrafçılık sunan 48 megapiksel bir sensöre sahip ana kamerası ile gelecek olan model, üçlü bir dizilime sahip olacak.

Daha önceki sızıntı bilgilerin doğrulandığı görülen içerik, henüz başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı öte yandan iPhone 14 serisinin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilinmezlik, birçok kesimi rahatsız ediyor. Çin, koronavirüs için "sıfır tolerans" politikasını uyguluyor. Bu uygulama yüzünden geçtiğimiz aylarda birçok şirket, üretimde durma noktasına geldi.

Öyle ki üretim hattındaki bu aksama Apple'ı zora sokuyor. Şirket, Nikkei Asia'ya göre Apple, kapanmalar nedeniyle planladığı çalışma programından 3 hafta uzak. Hal böyle olunca iPhone 14'ün çıkış tarihinde yaşanması muhtemel gecikme, şirketi düşündürüyor.

  • iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi!
  • iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi!
  • iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi!

Elbette ülkemizdeki ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, akla gelen ilk soru fiyatları oluyor. Ancak cevabı da pek iç açıcı değil. iPhone 14 kamera yetenekleri açısından iPhone 13'e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Öte yandan bazı kaynaklar, Apple'ın kamera için bir bir önceki modele oranla 3 kat daha fazla masraf yaptığını belirtiyor. Bunun da ücretlere yansıması bekleniyor.

YORUMLAR
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Apple için zor günler: iPhone üretimi aksıyor! Apple için zor günler: iPhone üretimi aksıyor! iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı? iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı?
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Eylül, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi! - Son Dakika


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