iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri ortaya çıktı - Son Dakika
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iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri ortaya çıktı

14.07.2022 13:00
iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri ortaya çıktı

13 Eylül'de tanıtılacağı sızdırılan iPhone 14 ailesiyle ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 14 Pro Max tasarımı sızdırıldı.

Neredeyse tüm teknik özellikleri sızdırılan iPhone 14 ailesi ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. iPhone 14 Pro Max modelinin teknik çizimleri sızdırıldı. Sızdırılan görseller, daha önce karşımıza çıkan iPhone 14 tasarımı ile benzerlik gösteriyor.

iPhone 14 Pro Max tasarımı sızdırıldı

Apple'ın iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model ile karşımıza çıkacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlara odaklanan Apple'ın A16 işlemci performansı konusunda beklentilerin gerisinde kaldığı iddia ediliyor.

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Sızdırılan bir diğer teknik özellik ise iPhone 14 ailesinin kamerası. Apple'ın yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacağı geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Yüzde 57 daha büyük kamera lensiyle geleceği belirtilen iPhone 14 serisi, 8K video kayıt özelliğine sahip yeni bir 48 Megapiksel ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri ortaya çıktı

iPhone 14 ailesinin ekranın üst kısmı ile bitişik çentik tasarımı yerine Samsung benzeri kamera deliğine sahip olacağı sızdırılan görseller ile netleşti. Paylaşılan görsellere bakıldığında şirketin iPhone 14 serisinde LiDAR sensör kullanmayacağı açıkça görülebiliyor.

Tedarik sorunu ve çip krizi nedeniyle akıllı telefon üretiminin maliyeti arttı. İddiaya göre Apple, artan maliyetler nedeniyle yeni modellerini iPhone 13 ailesinden 100 dolar daha yüksek fiyata satacak.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 14 ailesini 5 Eylül'de tanıtmayı planlıyordu. 5 Eylül'ün ABD'de işçi bayramına denk gelmesi nedeniyle tanıtım tarihi 13 Eylül'e ertelendi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri ortaya çıktı - Son Dakika

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