iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya! - Son Dakika
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iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya!

02.10.2022 16:14
iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya!

iPhone 14 serisinde yer alan trafik kazası algılama özelliği son günlerde sık sık test edilir oldu. Ancak özellik bu kez iyi sonuç vermedi.

Apple, 7 Eylül'deki Far Out etkinliğinde tanıttığı iPhone 14 serisiyle birlikte akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Şirket, modelleriyle birlikte birçok yeni özelliği de tanıtmış durumda. Serinin getirdiği önemli yeniliklerden birisi de kaza algılama özelliği oldu.

iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği her durumda çalışmıyor

iPhone 14, kullanıcının trafik kazası geçirip geçirmediğini tespit ediyor ve 20 saniye içinde yanıt alamadığı takdirde acil durum araması yapıyor. Öyle ki seride görülen bu özellik geçtiğimiz günlerde birçok kullanıcı tarafından denendi.

iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoda çarpışma olduktan birkaç saniye sonra kaza olduğunu algılayan iPhone ise birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir yanıt bekledi. Yanıt alamayan cihaz 10 saniyelik bir sayaç başlattı ve süre bitince acil yardım çağırma özelliği devreye girdi.

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Ancak yapılan tüm bu testlerde iPhone 14 hareket halinde gelen aracın içinde yer alıyordu. Testi yapan Michigan YouTuber hareket halindeki araca bir iPhone 14, bir Google Pixel, sürücünün bileğine bağlı bir Apple Watch Ultra yerleştirdi. Çarpışacağı çöp kamyonuna da iPhone 14 Pro Max ve bir Google Pixel 6 koydu.

iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya!

Çarpışma sonrası ortaya çıkan durum iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği hakkında şüphe oluşturdu. Hızla çarpan araçtaki cihazlar kazayı algılayabildi. Ancak çöp kamyonunda yer alan iPhone 14 Pro Max ve bir Google Pixel 6 cihazları sert çarpışmayı algılayamadı. Bu durum, özelliğin yeterince iyi çalışmadığı yönünde soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

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iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı! iPhone 14 Pro'nun kamera puanı açıklandı!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Google, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 trafik kazası algılama özelliği sorunlarla karşı karşıya! - Son Dakika

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