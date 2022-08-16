iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı!

Eylül ayında iPhone 14 serisi tanıtıldıktan sonra herkesin kullanımına sunulacak olan iOS 16 için beta yani test süreci tüm hızıyla devam ediyor. Beta 5 sürümü ile yıllar önce kaldırılan pil yüzdesinin tekrar kullanıma sunulması sosyal medyada oldukça tartışılırken, iOS 16 Beta 6 güncellemesi de yayınlandı.

Güncelleme boyutuna baktığımızda iPhone 13 Pro Max için 426,5 MB seviyesinde olduğunu görüyoruz. Boyutun düşük olması, büyük bir yeniliği beraberinde getirmediği konusunda ipucu veriyor. Beta 6 ile birlikte önceki sürümlerde tespit edilen hatalar gidilirken, bazı iyileştirmeler yapıldı.

iOS 16 Beta 6 ile neler değişti?

Son kullanıcıyı ilgilendirmeyen ancak geliştiricileri şaşırtan bir değişiklik yaşandı. iOS 16 ile duyurusu gerçekleştirilen Canlı Etkinlikler özelliğinin API'si, Beta 6 sürümü ile üçüncü taraf uygulamalara kapatıldı. Yani bu özelliği kullanan herhangi bir uygulamayı kullanmak istediğinizde çalışmıyor.

20A5349b sürüm numarasına sahip olan Beta 6 şu anda geliştiriciler tarafından kullanılabildiği için normal bir kullanıcı herhangi bir güncelleme uyarısı almayacak. Cihazınıza iOS Beta profili yükleyerek bu sürümleri test etme şansı yakalayabilirsiniz, ancak bir geliştirici değilseniz bunu asla tavsiye etmiyoruz.

iOS 16 Beta 5 yayınlandı! Yeni özellikler neler?

iOS 16'nın son beta sürümleri ile stabilite oldukça artmış olsa da, bu sürümlerde hata çıkma şansı oldukça yüksek. Herhangi bir hata nedeniyle önceki sürüme dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle tavsiyemiz iOS 16'nın final sürümünün yayınlanacağı tarihi yani Eylül ayını beklemeniz yönünde.