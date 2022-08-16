iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı!

16.08.2022 13:56
iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı!

iPhone 14 tanıtıldıktan sonra herkese açılacak iOS 16 için test süreci devam ediyor: iOS 16 Beta 6 güncellemesi yayınlandı.

Eylül ayında iPhone 14 serisi tanıtıldıktan sonra herkesin kullanımına sunulacak olan iOS 16 için beta yani test süreci tüm hızıyla devam ediyor. Beta 5 sürümü ile yıllar önce kaldırılan pil yüzdesinin tekrar kullanıma sunulması sosyal medyada oldukça tartışılırken, iOS 16 Beta 6 güncellemesi de yayınlandı.

Güncelleme boyutuna baktığımızda iPhone 13 Pro Max için 426,5 MB seviyesinde olduğunu görüyoruz. Boyutun düşük olması, büyük bir yeniliği beraberinde getirmediği konusunda ipucu veriyor. Beta 6 ile birlikte önceki sürümlerde tespit edilen hatalar gidilirken, bazı iyileştirmeler yapıldı.

iOS 16 Beta 6 ile neler değişti?

Son kullanıcıyı ilgilendirmeyen ancak geliştiricileri şaşırtan bir değişiklik yaşandı. iOS 16 ile duyurusu gerçekleştirilen Canlı Etkinlikler özelliğinin API'si, Beta 6 sürümü ile üçüncü taraf uygulamalara kapatıldı. Yani bu özelliği kullanan herhangi bir uygulamayı kullanmak istediğinizde çalışmıyor.

iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı!

20A5349b sürüm numarasına sahip olan Beta 6 şu anda geliştiriciler tarafından kullanılabildiği için normal bir kullanıcı herhangi bir güncelleme uyarısı almayacak. Cihazınıza iOS Beta profili yükleyerek bu sürümleri test etme şansı yakalayabilirsiniz, ancak bir geliştirici değilseniz bunu asla tavsiye etmiyoruz.

iOS 16 Beta 5 yayınlandı! Yeni özellikler neler?

iOS 16'nın son beta sürümleri ile stabilite oldukça artmış olsa da, bu sürümlerde hata çıkma şansı oldukça yüksek. Herhangi bir hata nedeniyle önceki sürüme dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle tavsiyemiz iOS 16'nın final sürümünün yayınlanacağı tarihi yani Eylül ayını beklemeniz yönünde.

YORUMLAR
500
iPhone 14 hakkındaki tüm soru işaretleri! iPhone 14 hakkındaki tüm soru işaretleri!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, iPhone 13, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: iOS 16 Beta 6 güncellemesi çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement