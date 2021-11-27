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iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı - Son Dakika

iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı

27.11.2021 10:20
iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı

Yeni nesil iPhone 14 piyasada çıkmadan birçok sızıntıya maruz kaldı. Sızıntılar daha çok; Çentiksiz bir ekrana, ekran altı parmak izi tarayıcısına ve daha fazlasına sahip olduğunu söylüyor.

Apple iPhone 13 serisini piyasaya sürmesinden sonra, şimdi de iPhone 14 serisini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Gelecek yılın amiral gemisi olacak cihaz hakkında, birçok yeni söylenti ortaya atılıyor. Bu söylentilerin devamı olarak, çentiksiz bir iPhone geleceği konuşuluyor.

Söylentiler ayrıca bir ekran altı parmak izi tarayıcısının dahil edilmesine işaret ediyor. Bununla birlikte Apple, arkadaki devasa kamera çıkıntısından kurtulabilir. Markanın ayrıca, iPhone mini'yi yaklaşan seriden çıkarması ve daha büyük modellere odaklanması bekleniyor. Şirket, Pro modellerin 48 megapiksel birincil sensörlere sahip olması bekleniyor. Bu anlatım, iPhone 14'e girişin kısa bir özeti olsa da sizlere sunacağımız daha fazla ayrıntımız var, o yüzden başlayalım.

iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı

iPhone 14: Beklenen Özellikleri

iPhone 13 serisi her zamanki gibi Eylül ayında piyasaya sürüldü ve şimdi odak tamamen yaklaşmakta olan iPhone 14 serisine kaydı. Mevcut dizide olduğu gibi, toplamda dört akıllı telefon göreceğimiz söyleniyor.

Ancak bu seride iPhone 14 mini olmayabilir. Bunun yerine, cihazların iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacağı söyleniyor. Yakın tarihli bir sızıntıda, yaklaşmakta olan iPhone 14'ün bir Type-C bağlantı noktası sunabileceği ortaya çıktı. Rapor ayrıca, iPhone Pro modellerin bu özelliği alacağını belirtiyor. iPhone'ların bu hamleyi yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Ancak tamamen portsuz bir tasarım hakkında da raporlar var. Yani özelliğin iPhone 14 serisine gelip gelmeyeceğini söylemek mümkün değil.

iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı

Kimlik Doğrulama Özelliği Olabilir

iPhone 14 ayrıca kimlik doğrulama için bir ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Özelliğin daha önce iPhone 13'e ulaşması gerekiyordu, ancak bu olmadı. Bu nedenle, özelliğin iPhone 14'e gelmesi muhtemel olarak bakılıyor. Ancak Apple, 2017'den beri Face-ID teknolojisine güveniyor. Dolayısıyla, raporlar doğruysa, bu tamamen büyük bir hamle olabilir.

Beklenen Tasarımsal Özellikleri

iPhone 13 akıllı telefon çentiksiz bir tasarıma geçiş yapacak. Jon Prosser tarafından yayınlanan görseller, ortalanmış bir delikli kameranın çentiğin yerini alabileceğini ortaya koyuyor.

Cihaz, yuvarlatılmış ses seviyesi ve sessiz düğmeleri olan düz kenarlara sahiptir. Yan kısımların titanyumdan, arka kısmının ise cam kaplamaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Arka panelin kamera çıkıntısı olmadan tamamen düz olması bekleniyor. Beklenen Ekran Özellikleri

Ekrana gelince, Apple'ın vazgeçmeyi düşündüğü 5.4 inç iPhone mini'nin yanı sıra mevcut ekran boyutlarına sadık kalacağı söyleniyor. Dolayısıyla iki adet 6.1 inçlik iPhone 14 modeli ve diğer iki adet 6.7 inçlik model görmeyi bekleyebiliriz.

Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz yüksek yenileme hızı sundu. Tüm iPhone 14 modellerinde yüksek yenileme hızına sahip bir ekran olacağı söyleniyor.

iPhone 14 modellerinden en az birinin 60Hz LTPS panel alacağını söylüyor.

Beklenen Yonga Seti

iPhone'lar her yıl geliştirilmiş bir yonga seti alır. Bu nedenle iPhone 14'te de daha iyi bir yonga seti görmeyi bekliyoruz. Yeni nesil yonga setinin üretim süreci hakkında çelişkili raporlar var. Bazı raporlar 4nm üretim sürecine dayanacağını iddia ederken, diğerleri 3nm üretim sürecinden bahsediyor. TSMC'nin yaklaşmakta olan iPhone'lar için 4nm'lik bir yonga seti oluşturduğunu öne süren raporlar da ortaya çıktı. Ancak daha sonra bir rapor, TSMC'nin küçük yongalar üretmede sorun yaşadığından da bahsetti. Bu nedenle Apple'ın gelecek modeller için 5nm üretim sürecine devam etmesi mümkün gözüküyor.

Beklenen Kamera Özellikleri

Kamera bölümünde de büyük gelişmeler bekleniyor. Kuo'ya göre ön kamera, gelişmiş bir otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Arka kamera, iPhone 13'teki 12 megapiksel sensörden yükseltilmiş 48 megapiksel birincil sensör alacak.

iPhone 14 Beklenen Lansman Tarihi

Apple, iPhone'ların lansman tarihi konusunda oldukça tutarlıdır. En son iPhone 13, her zamanki lansman tarihi olarak bilinen 14 Eylül'de piyasaya sürüldü. Dolayısıyla iPhone 14'ü gelecek yıl aynı tarihte piyasada yerini alacaktır.

iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: iPhone 14: Tasarımı ve Özellikleri Hakkında Sızıntılar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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