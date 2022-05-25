iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı? - Son Dakika
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iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı?

25.05.2022 20:36
iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı?

Apple hayranlarının merakla beklediği iPhone 14'ün çıkış tarihi, kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönüyor.

Akıllı telefon dünyasının en büyük teknoloji şirketleri arasında gösterilen Apple, merakla beklenen amiral gemisi İphone 14 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene içinde çıkması beklenen telefonun gelişim süreci zorluklarla devam ediyor. Öyle ki iPhone 14'ün çıkış tarihi tam bir yılan hikayesine döndü.

iPhone 14, planlanan çalışma programının 3 hafta gerisinde

Çin'de üretim yapan birçok teknoloji devleri gibi Apple da koronavirüs önlemlerinden nasibini alıyor. birçok kez ertelenmesi söz konusu olan iPhone 14'ün daha önce 13 Eylül'de yapılacak Apple Eylül Etkinliği'nde tanıtılacağı belirilmişti.

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Ancak son gelen bilgilere göre yeni gelişmeler yine bu durumu zora soktu. Çin, koronavirüs için "sıfır tolerans" politikasını uyguluyor. Bu uygulama yüzünden geçtiğimiz aylarda birçok şirket, kapanma yaşadı. Hal böyle olunca üretimler gecikti.

iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı?

Apple, beklentileri karşılamak için yoğun uğraşlar verse de işin içinden çıkamayacak gibi görünüyor. Nikkei Asia'ya göre Apple, kapanmalar nedeniyle planladığı çalışma programından 3 hafta uzak. Hal böyle olunca iPhone 14'ün çıkış tarihi, erteleme görecek gibi duruyor.

Öte yandan Apple, akıllı telefonunu 2022'deki Apple Eylül Etkinliği'ne yetiştirebilmek için birtakım arayışlar içine giriyor. Gelen bilgilere göre şirket, süreci hızlandırmak ve programın zamanına ayak uydurmak için bazı tedarikçilerle görüşme halinde.

iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı?

Akıllı telefon ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda olası fiyat aralığı da belli oldu. Apple analisti Chris Casso'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatlarının sırasıyla 1099 dolar ve 1199 dolar civarında olacak. Elbette ülkemize bu durumun nasıl yansıyacağı merak konusu.

Sizce iPhone 14'te gecikme yaşanır mı? Ülkemizdeki fiyatları ne olabilir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: iPhone 14'te kabus devam ediyor: Gecikme yaşanacak mı? - Son Dakika
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