iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

14.09.2022 01:09
iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

iPhone 14 uydu üzerinden acil durum bağlantısı ile acil durumlarda hayat kurtarabilir! Acil durum nedir, nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz haftalarda Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS bağlantısı özelliğiyle birlikte geldi. Birçok kullanıcının beğenisini toplayan bu özellik, hayatta kalmanıza yardımcı olabilir. Peki iPhone 14 ile uydu üzerinden acil durum SOS bağlantısı nedir ve nasıl kullanılır?

iPhone uydu üzerinden acil durum SOS nedir?

Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS özelliğiyle birlikte bir kullanıcının beğenisini topladı. Hayat kurtarma amaçlı yapılan acil durum SOS özelliği, herhangi bir yerde mahsur kaldığınızda veya tehlike durumunda olduğunuzda, üstüne bir de telefonunuz çekmediğinde, uydu üzerinden yardım çağırmak için acil durum SOS özelliğini kullanabilirsiniz.

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

iPhone uydu üzerinden iletişim özelliği nerede ve ne zaman kullanılabilir olacak?

iPhone 14'ün uydu üzerinden acil durum SOS özelliği kasım ayında kullanılabilir olacak. Fakat başlangıçta sadece ABD ve Kanada'da erişilebilecek. Yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Android kullanıcılarına müjde: Bir iOS özelliği daha geliyor!

Uydu üzerinden acil durum SOS özelliği nasıl çalışır?

iPhone 14 ile acil durumda uydu üzerinden mesaj atmayı seçtiğinizde, acil durum seçeneklerinin birini seçmeniz istenecek. Bu seçenekler:

Hastalanma veya yaralanma durumu

Kaybolmak veya tuzağa düşürülmek

Araba veya araçta oluşan problemler

Yangın veya farklı bir ateş durumu

Suç

Seçeneklerden yaptığınız seçime göre, acil durum servisleri için sağlık durumunuz hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla ek sorular sorulabilir. Örneğin hastalanma veya yaralanma durumunu seçtiğiniz zaman, yakınınızda yaralanan bir başka kişinin olup olmadığını sorabilir ve siz de "Evet" veya "Hayır" şeklinde yanıt verebilirsiniz.

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

Gereken bilgileri sağladıktan sonra da uyduya bağlanabilmeniz için yönergeleri takip etmeniz gerekecek. Bağlantıyı kurana dek "Sağa dön" veya "Sola dön" gibi bilgilendirmeler gözükecek.

iPhone 14 ile en iyi uydu bağlantısını kurmak için biraz hareket etmeniz gerekebilir. Ayrıca herhangi büyük bir yapının içindeyseniz de bağlanamayabilirsiniz. Apple, yüksek binalar, dağlar veya bağlantıyı engelleyebilecek diğer nesneler konusunda uyarıyor.

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

Uydu bağlantısı için doğru noktayı bulmak tabii ki kolay olmayacak. Bunun için iPhone 14 telefonunuzda grafik ve animasyonlar yardımıyla uydunun konumunu öğrenebileceksiniz. Uydu bağlantısı başarılı olduğunda, Apple'ın acil durum aktarma merkezine bağlanırsınız. Sonra ise bu merkez durumunuzu, konumunuz, telefonunuzun pil seviyesi ve etkinleştirilmişse tıbbi kimliğinizi acil servislerle paylaşır.

Acil durum SOS araması nasıl etkinleştirilir?

Acil servisi aramaya çalışıyorsanız ancak telefonunuz çekmiyorsa, iPhone 14 telefonunuz normal arama yerine uydu üzerinden acil durum mesajı göndermenizi tavsiye edecektir. Aramayı bitirme butonunun yanında yer alacak ve üzerinde SOS yazan butona tıklarsanız, özellik otomatikmen aktifleşir ve acil durumunuz hakkında bilgileriniz istenir.

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

Uydu üzerinden acil durum SOS özelliği ücretli mi?

iPhone 14'ün uydu üzerinden acil SOS özelliğini telefonu ilk açtığınız tarihten itibaren iki yıl boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Şirketin iki sene bittikten sonra nasıl bir fiyatlandırma sunacağı hakkında bir bilgi mevcut değil. Garmin, inReach gibi şirketler, yaptıkları uydu bağlantılı cihazlar için aylık 15 dolarlık abonelik ücreti alıyor. Apple da buna benzer bir fiyatlandırma yapabilir.

iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

Peki sizce iPhone 14'ün acil durum SOS özelliği gerçekten hayat kurtarır mı? Sizce gerekli bir özellik miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
iPhone 14 Plus siparişleri hayal kırıklığı yarattı! iPhone 14 Plus siparişleri hayal kırıklığı yarattı!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak şehit düşen 50 Azerbaycan askeri için taziyelerini iletti
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
00:19 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum
00:04 Evliliğinin sona ereceği öne sürülen Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı
23:41 Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:36 Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:34 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik blokaj var mı? Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na açık açık soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 01:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement