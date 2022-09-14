iPhone 14 ile gelen acil durum uydu bağlantısı nasıl çalışıyor?

Geçtiğimiz haftalarda Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS bağlantısı özelliğiyle birlikte geldi. Birçok kullanıcının beğenisini toplayan bu özellik, hayatta kalmanıza yardımcı olabilir. Peki iPhone 14 ile uydu üzerinden acil durum SOS bağlantısı nedir ve nasıl kullanılır?

iPhone uydu üzerinden acil durum SOS nedir?

Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14, uydu üzerinden acil durum SOS özelliğiyle birlikte bir kullanıcının beğenisini topladı. Hayat kurtarma amaçlı yapılan acil durum SOS özelliği, herhangi bir yerde mahsur kaldığınızda veya tehlike durumunda olduğunuzda, üstüne bir de telefonunuz çekmediğinde, uydu üzerinden yardım çağırmak için acil durum SOS özelliğini kullanabilirsiniz.

iPhone uydu üzerinden iletişim özelliği nerede ve ne zaman kullanılabilir olacak?

iPhone 14'ün uydu üzerinden acil durum SOS özelliği kasım ayında kullanılabilir olacak. Fakat başlangıçta sadece ABD ve Kanada'da erişilebilecek. Yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Android kullanıcılarına müjde: Bir iOS özelliği daha geliyor!

Uydu üzerinden acil durum SOS özelliği nasıl çalışır?

iPhone 14 ile acil durumda uydu üzerinden mesaj atmayı seçtiğinizde, acil durum seçeneklerinin birini seçmeniz istenecek. Bu seçenekler:

Hastalanma veya yaralanma durumu

Kaybolmak veya tuzağa düşürülmek

Araba veya araçta oluşan problemler

Yangın veya farklı bir ateş durumu

Suç

Seçeneklerden yaptığınız seçime göre, acil durum servisleri için sağlık durumunuz hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla ek sorular sorulabilir. Örneğin hastalanma veya yaralanma durumunu seçtiğiniz zaman, yakınınızda yaralanan bir başka kişinin olup olmadığını sorabilir ve siz de "Evet" veya "Hayır" şeklinde yanıt verebilirsiniz.

Gereken bilgileri sağladıktan sonra da uyduya bağlanabilmeniz için yönergeleri takip etmeniz gerekecek. Bağlantıyı kurana dek "Sağa dön" veya "Sola dön" gibi bilgilendirmeler gözükecek.

iPhone 14 ile en iyi uydu bağlantısını kurmak için biraz hareket etmeniz gerekebilir. Ayrıca herhangi büyük bir yapının içindeyseniz de bağlanamayabilirsiniz. Apple, yüksek binalar, dağlar veya bağlantıyı engelleyebilecek diğer nesneler konusunda uyarıyor.

Uydu bağlantısı için doğru noktayı bulmak tabii ki kolay olmayacak. Bunun için iPhone 14 telefonunuzda grafik ve animasyonlar yardımıyla uydunun konumunu öğrenebileceksiniz. Uydu bağlantısı başarılı olduğunda, Apple'ın acil durum aktarma merkezine bağlanırsınız. Sonra ise bu merkez durumunuzu, konumunuz, telefonunuzun pil seviyesi ve etkinleştirilmişse tıbbi kimliğinizi acil servislerle paylaşır.

Acil durum SOS araması nasıl etkinleştirilir?

Acil servisi aramaya çalışıyorsanız ancak telefonunuz çekmiyorsa, iPhone 14 telefonunuz normal arama yerine uydu üzerinden acil durum mesajı göndermenizi tavsiye edecektir. Aramayı bitirme butonunun yanında yer alacak ve üzerinde SOS yazan butona tıklarsanız, özellik otomatikmen aktifleşir ve acil durumunuz hakkında bilgileriniz istenir.

Uydu üzerinden acil durum SOS özelliği ücretli mi?

iPhone 14'ün uydu üzerinden acil SOS özelliğini telefonu ilk açtığınız tarihten itibaren iki yıl boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Şirketin iki sene bittikten sonra nasıl bir fiyatlandırma sunacağı hakkında bir bilgi mevcut değil. Garmin, inReach gibi şirketler, yaptıkları uydu bağlantılı cihazlar için aylık 15 dolarlık abonelik ücreti alıyor. Apple da buna benzer bir fiyatlandırma yapabilir.

Peki sizce iPhone 14'ün acil durum SOS özelliği gerçekten hayat kurtarır mı? Sizce gerekli bir özellik miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!