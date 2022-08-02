iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor! - Son Dakika
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iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor!

02.08.2022 08:56
iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor!

iPhone 14 ile birlikte Pro modellerinde kamera ve performans verilerinin yanı sıra ekran teknolojisinde de daha iyi bir deneyim sunacak.

Apple, iPhone 12 ile birlikte hayatımıza akıllı telefonlarının Pro versiyonlarını soktu. Pro versiyonlar standart modellere göre performans ve kamera anlamında daha iyi deneyim sunuyor. Ancak iPhone 14 ile birlikte Pro ve standart model arasındaki farklar artıyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro farklı ekran teknolojileri ile geliyor

iPhone yeni nesli ile birlikte Pro modellerinde kamera ve performans verilerinin yanı sıra ekran teknolojisinde de daha iyi bir deneyim sunacak. Buna göre iPhone 14 ve iPhone 14 Max hızlı ekran yenilemenin Apple'daki karşılığı olan ProMotion özelliğine sahip olmayacak.

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Bunların yanı sıra 6.1 inçlik ekrana sahip iPhone 14 ve 6.7 inçlik ekranla karşımıza çıkacak olan iPhone 14 Max modellerinde LTPS arka panel ile Samsung'un M11 malzeme seti kullanılacak. Samsung'un M malzeme seti, ekran panelinin yapımında kullanılan bileşenleri ifade ediyor. M serisi malzeme setleri sadece iPhone ve Samsung'un premium Galaxy modellerinde kendisine yer buluyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor!

Öte yandan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ProMotion özelliğinin kullanılabilmesi için LTPO arka panelleri yer alacak. Ayrıca Pro takısı alan yeni akıllı telefonlarda yeni geliştirilen M12 malzeme setinin kullanılacağı belirtiliyor.

M12 malzeme setini ilk olarak yakında gün yüzüne çıkacak olan Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4 modellerinde göreceğiz. Galaxy S22+ ve S22 Ultra modellerinde ise M11 seti kullanılmıştır. S22 modelinde ise Samsung daha eski M10 setine yer verdi.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor!

Samsung, dört iPhone 14 modelinin tümü için ekran panelleri tedarik edecek. ve gelen haberlere göre şirket şimdiden 80 milyon panel siparişi almış durumda. Görünen o ki Apple, standart iPhone ve Pro modellerini daha net çizgilerle ayırmak istiyor. Pro modelleri her anlamda diğer modellere göre daha iyi bir performans sağlayacak gibi görünüyor.

Peki siz iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri arasındaki farkların artmasın hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor! iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Samsung, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar netleşiyor! - Son Dakika
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