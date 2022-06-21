iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi - Son Dakika
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iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi

21.06.2022 11:42
iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi

iPhone 15 kamerası için ilk detaylar gelmeye başladı. Yeni sızıntı, iPhone 15'te periskop sensörünün olabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki sonbaharda resmi olarak duyurulması beklenen iPhone 14 serisiyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyorken, iPhone 15 ailesi hakkında da bazı bilgiler almaya başladık. İddiaya göre iPhone 15, yeni bir periskop kamerası dahil olmak üzere büyük geliştirmeler alacak.

iPhone 15 Pro Max kamerası için periskop lens müjdesi

iPhone 14 henüz piyasaya sürülmedi, ancak gelecek yılın iPhone serisi için söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Haitong Intl Tech Research ve analist Jeff Pu'dan gelen son raporlar, Apple'ın kamera üretim ortaklarından birinin iPhone 15 Pro Max için çalışmalarına hız kattığını gösteriyor.

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Apple'a yakınlaştırma lensi tedarik edeceği tahmin edilen firmalarından biri olan Lante Optics, periskop sensörü üretmek için prizma kapasitesini (sensörlerde kullanılıyor) artırmaya başladı. Raporda paylaştığı açıklamada Pu, "Lante, prizma için planlanan kapasitesini artırmaya devam ediyor. Lante'nin ana tedarikçi olması nedeniyle periskobun benimsenme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi

Apple ve Lante arasındaki olası kamera ortaklığını ilk olarak Ocak 2022'de gördük. Kaynaklar, Apple'ın yeni bir sözleşme imzalamak için Mayıs 2022'de bir teklif yaptığını öne sürdü. Anlaşmanın nasıl sonuçlandığı belirsiz, fakat Lante'nin prizma stoklarını arttırmaya başlaması iPhone 15 kamerasına işaret ediyor olabilir.

Analist Jeff Pu, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'te ilk olarak 10X periskop zoom lensini kullanmak istediğini iddia etti. Fakat Pu, şirketin fikrini değiştirerek 5X zoom lenste karar kıldığını belirtti. Apple analisti Ming Chi Kuo da aynı fikirde olmasıyla bu iddianın olasılığını arttırdı.

Analist, periskop sensörü ihtimaline iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te dikkat çekti. Yine de periskop lensin gelecek yılın iPhone'ları için henüz kesinleşmediğinin altını çiziyor.

Apple ve Lante arasında böyle bir anlaşma olması dahilinde Lante Optics'in kritik bileşenden 100 milyon adede kadar sipariş alabileceği düşünülüyor. Fakat anlaşmanın durumu, hangi iPhone'da periskop olacağı veya periskop lensin özelliği şimdilik belirsiz.

Peki siz iPhone 15 kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi - Son Dakika
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