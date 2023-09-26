Iphone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları cihazların taşınamayacak kadar ısındığını söyledi

iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları, yeni cihazlarının sürekli kullanım sonrasında dayanılmaz derecede ısındığını bildiriyor. Bazı kullanıcılar, cihazlarının yalnızca birkaç dakika süren kullanım sonrasında taşınamayacak kadar sıcak olduğunu belirtiyor. Özellikle FaceTime görüşmesi yaparken veya sosyal medya üzerinde gezinirken cihazın aşırı ısındığını ifade ediyorlar. Bu sorun, daha önceki telefonlarda karşılaşmadıkları yeni bir sorun olarak görülüyor.

Kullanıcılar, sıcaklık sorununu Apple'ın çözmesini umut ediyorlar. Ancak bu ısınma sorununun kaynağı tam olarak netleşmemiş durumda. Genellikle, akıllı telefonlardaki işlemci çipleri ne kadar fazla çalışırsa o kadar ısınır. iPhone 15 Pro, A17 Pro adı verilen yeni bir üstün işlemci çipi ile geliyor, bu da cihazın yapay zeka yetenekleri ve pil ömrü dahil olmak üzere performansını artırıyor.

Çinli bir teknoloji blogcusu olan Geekerwan, iPhone 15 Pro'daki çipin yalnızca 30 dakika içinde sıcaklık rekorları kırdığını belirtti. Yaptığı bir YouTube videosunda, "iPhone 15 Pro'nun yüzey sıcaklığı, iPhone deneyimimde yeni bir rekora imza attı ve şaşırtıcı bir şekilde 48°C'ye ulaştı" dedi.

Apple, iPhone 15 serisini yeni bir titanyum çerçeve, USB-C şarj portu ve yeni yapay zeka özellikleri ile donatarak geçtiğimiz cuma günü piyasaya sürdü. İPhone 15 ailesinin en pahalı iki seçeneği olan Pro ve Pro Max, depolama miktarına bağlı olarak 1.499 sterlin ile 1.599 sterlin arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Daha ucuz iPhone 15 ve 15 Plus'ın aksine, daha pahalı Pro serisi, paslanmaz çelik yerine hafif titanyum kullanıyor.

Ancak ısınma sorununun titanyumla ilgili olmadığı düşünülüyor, çünkü titanyumun ısı iletimi görece düşüktür. Sorun, gelecekteki bir yazılım güncellemesi ile düzeltilebilir, ancak Apple henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun, cildin yağlarından malzemeyi korumak için bir kılıf kullanılmadığında renk değiştirebileceğini kabul etmek zorunda kaldı. Bir kullanıcı, renk bozulma sorunlarının "bu teknolojinin fiyatını düşününce oldukça çılgınca" olduğunu tweetledi.

Apple, yeni işletim sistemi iOS 17.0'nin "kötü amaçlı yazılım" olarak adlandırılan zararlı yazılıma karşı savunmasız olduğunu kabul ederek güncellenmiş bir sürümünü hızla piyasaya sürdü.