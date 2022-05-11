iPhone 15 tasarımının ilk detayları belli oldu! - Son Dakika
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iPhone 15 tasarımının ilk detayları belli oldu!

11.05.2022 10:26
iPhone 15 tasarımının ilk detayları belli oldu!

Apple'ın gelecek yıl sunacağı iPhone 15 serisinin için ekran tasarımı netleşmeye başladı! İşte detaylar...

Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 serisi için hazırlanıyor. Fakat daha iPhone 14 serisini tanıtmadan önce iPhone 15 serisiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Teknoloji devi, iki ay önce düzenlediği etkinlikte başta iPhone SE 3 ve Orman Yeşili iPhone 13 olmak üzere birçok ürününü tanıtmıştı.

Şimdi yeni çıkacak serinin tanıtımına az bir süre kala iPhone 15 serisinin tasarımı için detaylar belli olmaya başladı. Peki iPhone 15 tasarımında belli olan bilgiler neler? Habere hep birlikte göz atalım.

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iPhone 15 tasarımı, hap delik ekran şeklinde gelecek!

Apple ve akıllı telefon ekranlarıyla ilgili sızıntı haberi yapan Ross Young, Twitter hesabından iPhone 14 serisinden iPhone 18 serisine kadar ekran özelliklerini veren bir çizelge paylaştı. Aslında bu paylaşımın iPhone telefonlar için bir yol haritası olduğunu bildiren analist, ekran altı kameranın maliyetli olacağını bu yüzden zaman içinde belli bir sırayla gelmesi gerektiğini belirtti.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

İki ay süre önce iPhone 15 ile ilgili ilk ortaya çıkan sızıntılarda ise ekran tasarımının tek delik şeklinde olacağı ortaya çıkmıştı. Fakat şimdi ünlü analistin yaptığı paylaşıma göre iPhone 15 serisinin tamamı, hap delik ekran tasarımı ile birlikte gelecek. iPhone 14 serisinde ise hap delik ekran tasarımı yalnızca Pro modellerde karşımıza çıkacak.

Ross Young, Apple'ın şimdiki hedefinin Face ID sensörlerini ve ön kamerayı tamamen ekran altına taşımak olduğuna inanıyor. Analiste göre eğer firma başarılı olursa ekran altı kamera ve Face ID teknolojisi, 2026 yılında çıkacak iPhone 18 serisinin Pro modellerine yer almaya başlayacak.

iPhone 15 tasarımının ilk detayları belli oldu!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone 15 serisinin tasarımı için beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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