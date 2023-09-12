Apple etkinliğine saatler kala basına sızdı! İşte iPhone 15 serisinin Türkiye satış fiyatları - Son Dakika

Apple etkinliğine saatler kala basına sızdı! İşte iPhone 15 serisinin Türkiye satış fiyatları

Son Güncelleme: 12.09.2023 00:55

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği tanıtım etkinliği heyecanla beklenirken, lansmana saatler kala bomba bir bilgi basına sızdı. İddiaya göre tanıtımı yapılacak iPhone 15'in Türkiye satış fiyatı 43 bin 540 TL, serinin en pahalı modeli iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatı ise 70 bin 788 TL olacak.

Apple'ın yılın en beklenen akıllı telefon serilerinden iPhone 15'i tanıtmasına yalnızca saatler kaldı. Bugün Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak olan etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 15'in Türkiye satış fiyatının 43 bin 540 TL, iPhone 15 Pro Max'in ise 70 bin 788 TL olacağı öne sürüldü.

BİRÇOK FARKLI CİHAZIN TANITIMINI İZLEYECEĞİZ

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde iPhone 15 Serisi ve birçok yeni ürün tanıtılacak. Etkinliğin başrol oyuncusu her ne kadar iPhone 15 Serisi de olsa birçok cihaz bu etkinlikte boy gösterecek. Yeni AirPods serilerinden, MacBook serilerine kadar birçok farklı cihazın tanıtımını izleyeceğiz.

İPHONE 14 ULTRA İHTİMALİ DE SÖZ KONUSU

Öncelikle merakla beklenen iPhone 15 Serisinin etkinlikte yer alacağını söyleyelim. Apple, yeni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonlarını bu akşamki etkinlikte tanıtacak. Bunların yanında bir de iPhone 15 Ultra ihtimali de söz konusu. Son olarak iPhone 15 Serisi ile ilgili Apple'ın "Mini" bir model üzerinde çalıştığı iddiası da var fakat çok düşük bir ihtimalden bahsediyor olabiliriz.

TAHMİNİ FİYATLAR BASINA SIZDI

Dünya Apple'ın birbirinden etkileyici ürünlerini tanıtacağı lansmanına kilitlenirken, görücüye çıkacak yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'in fiyatları da basına sızdı.

İşte iPhone 15 serisinin beklenen Türkiye fiyatı:

- iPhone 15: 799 dolar

Vergisiz Fiyatı: 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 213 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 591 TL

ÖTV (yüzde 50): 12 bin 94 TL

KDV: (yüzde 20): 7 bin 256 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 22 bin 157 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 43 bin 540 TL

- iPhone 15 Plus: 899 dolar

Vergisiz Fiyatı: 24 bin 60 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 240 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 2 bin 916 TL

ÖTV (yüzde 50): 13 bin 608 TL

KDV (yüzde 20): 8 bin 165 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 24 bin 930 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 48 bin 990 TL

- iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

Vergisiz Fiyatı: 29 bin 412 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 294 bin

TRT Bandrolü (yüzde 12): 3 bin 564 TL

ÖTV (yüzde 50): 16 bin 635 TL

KDV (yüzde 20): 9 bin 981 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 30 bin 476 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 59 bin 889 TL

- iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

Vergisiz Fiyatı: 34 bin 765 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 347 TL

TRT Bandrolü (yüzde 12): 4 bin 213 TL

ÖTV (yüzde 50): 19 bin 663 TL

KDV (yüzde 20): 11 bin 798 TL

Toplam Vergi (yüzde 103.6): 36 bin 22 TL

Tahmini Satış Fiyatı: 70 bin 788 TL

Kaynak: Shiftdelete/ Teknoloji

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple etkinliğine saatler kala basına sızdı! İşte iPhone 15 serisinin Türkiye satış fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple etkinliğine saatler kala basına sızdı! İşte iPhone 15 serisinin Türkiye satış fiyatları - Son Dakika
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