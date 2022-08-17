iPhone 6S güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6S yeni güncelleme geliyor mu? - Son Dakika
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iPhone 6S güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6S yeni güncelleme geliyor mu?

17.08.2022 15:44
iPhone 6S güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6S yeni güncelleme geliyor mu?

Birçok kişi tarafından sevilen dünyanın önce gelen markalarından birisi olan Apple, iPhone 6s modeli güncelleme alıyor mu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilenler arasında. Peki iPhone 6s güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6s yeni güncelleme geliyor mu?

IPhone modelleri arasında en sevilen modellerden birisi olan 6s modeli birçok kişi tarafından hala kullanılmaktadır. Çıktığı yıllarda büyük bir heyecan yaratmayı başaran 6s modeli, birçok kişi tarafından kullanılmaya devam edildiği için, iPhone 6s güncelleme alıyor mu? Sorusu oldukça fazla merak edilmekte. Peki iPhone 6s güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6s yeni güncelleme geliyor mu?

IPHONE 6S GÜNCELLEME ALIYOR MU?

IPhone modelleri bilindiği üzere dünya üzerinde en çok satış yapan akıllı telefon markalarından bir tanesidir. Apple, WWDC 2022'de iOS 16 duyurusundan sonra iPhone 6s modelinin güncelleme almayacağını belirtti. Apple markasının eski tarihli birçok akıllı telefon modeli güncelleme almayı bırakmaktadır.

GÜNCELLEME ALAN IPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

Birçok kişinin kullanmaya devam ettiği iPhone serisi akıllı telefonların yakın zamanda çıkan modelleri güncelleme almaya devam ediyor. Peki en son çıkan güncellemeleri almaya devam eden iPhone modelleri hangileridir? iOS 16 güncellemesini alan iPhone modelleri hangileridir? İşte IOS 16 güncellemesi alan ve güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri.

  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE (2. ve 3. nesil)
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Son Dakika Soğuk Haber iPhone 6S güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6S yeni güncelleme geliyor mu? - Son Dakika


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