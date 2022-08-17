IPhone modelleri arasında en sevilen modellerden birisi olan 6s modeli birçok kişi tarafından hala kullanılmaktadır. Çıktığı yıllarda büyük bir heyecan yaratmayı başaran 6s modeli, birçok kişi tarafından kullanılmaya devam edildiği için, iPhone 6s güncelleme alıyor mu? Sorusu oldukça fazla merak edilmekte. Peki iPhone 6s güncelleme alıyor mu? Güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri hangileri? IPhone 6s yeni güncelleme geliyor mu?

IPHONE 6S GÜNCELLEME ALIYOR MU?

IPhone modelleri bilindiği üzere dünya üzerinde en çok satış yapan akıllı telefon markalarından bir tanesidir. Apple, WWDC 2022'de iOS 16 duyurusundan sonra iPhone 6s modelinin güncelleme almayacağını belirtti. Apple markasının eski tarihli birçok akıllı telefon modeli güncelleme almayı bırakmaktadır.

GÜNCELLEME ALAN IPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

Birçok kişinin kullanmaya devam ettiği iPhone serisi akıllı telefonların yakın zamanda çıkan modelleri güncelleme almaya devam ediyor. Peki en son çıkan güncellemeleri almaya devam eden iPhone modelleri hangileridir? iOS 16 güncellemesini alan iPhone modelleri hangileridir? İşte IOS 16 güncellemesi alan ve güncelleme almaya devam eden iPhone modelleri.