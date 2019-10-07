Apple "No Power" güç yok arızasını ücretsiz giderecek

Apple bazı iPhone 6 ünitelerinin bileşen sorunları yaşayabileceğini söylüyor. iPhone 6s No Power Güç Yok Hatası Nasıl Düzeltilir?



Yeni iPhone 11'lerin konuşulduğu bir dönemde bu da ne diyebilirsiniz. Ancak benim gibi hala iPhone 6 ve iPhone 6S kullanan bir çok kişi var. Özellikle geçen sene belki de hiç olmadığı kadar uygun fiyata satıldı. Ancak?



Evet işin bir de ancak tarafın var. Apple'ın son açıklamasına göre iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazlarının bazılarında bileşenlerden kaynaklanabilecek sorunların olma ihtimali var. Cihazla bu bileşen arızası nedeniyle kapanabilir ve açılmayı reddedebilir.



Sizde muhtemelen anakart gitti falan diye düşünebilirsiniz.



Peki hangi iPhone 6s ve iPhone 6S Plus cihazları bu durumdan etkileniyor?

Özellikle Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus cihazları bu durumdan etkileniyor. Apple hangi parçaların bu "No Power" Güç yok arızasına neden olduğunu açıklamıyor. Ancak sizinde cihazınız bu tarihler arasında üretilmiş bir cihazsa ücretsiz onarım hizmetinden faydalanabileceksiniz.



2019'un sonlarına geldiğimizi ve iPhone cihazlarının 2 yıllık garantisi olduğunu düşünürsek, Garantisi içinde iPhone 6s ve iPhone 6s Plus sahiplerinin uygun bir dönemde Apple Mağazalarını bu konuda ziyaret etmelerinde fayda olabilir.



Apple, iPhone XS ve XR modellerinden sonra bu cihazların ABD'de satışını durdurdu. Ancak, Hindistan başta olmak üzere kalabalık pazarlarda satışı hala devam ediyor. Elbette ülkemizde de…



Sizinde iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ınız "No Power" Güç Yok hatası veriyorsa bu konuda bir ücretsiz onarım hakkınızın olabileceğini düşünerek hareket etmenizde fayda var.



Üstelik daha önce bu konuda Apple'a bir tamir yaptırdıysanız bu ücreti de geri alma ihtimaliniz var. Benden söylemesi…



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