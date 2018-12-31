İphone 7 Plus - Sizin Yorumunuz (Emre Güney)
12 dakika önce
Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık.
Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık. iPhone 7 Plus kullanıcısı olan Emre, kendi deneyimlerini, telefonun sevdiği ve sevmediği noktalarını anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:26 Kaynak: Youtube
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