Son Dakika Haberleri: İphone 7 Plus - Sizin Yorumunuz (Emre Güney)

İphone 7 Plus - Sizin Yorumunuz (Emre Güney)

12 dakika önce

Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık.

Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık. iPhone 7 Plus kullanıcısı olan Emre, kendi deneyimlerini, telefonun sevdiği ve sevmediği noktalarını anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:26 Kaynak: Youtube

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