İphone 7 Plus - Sizin Yorumunuz (Emre Güney)

Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık.

Sizin Yorumunuz serimizin 2018 yılındaki son videosunu Emre Güney ile hazırladık. iPhone 7 Plus kullanıcısı olan Emre, kendi deneyimlerini, telefonun sevdiği ve sevmediği noktalarını anlatıyor.

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