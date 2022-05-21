iPhone'da can sıkan sorun: Apple çözemedi

Apple için sızıntı haberi yayınlayan Mark Gurman, bugün Twitter hesabından iPhone 13 için can sıkan bir hata yaşadığını paylaştı. Mark Gurman'ın haberine göre iPhone 13 telefonunda fiziksel SIM kart, eSIM ile değiştikten sonra FaceTime ve iMessage uygulamaları devre dışı kalıyor. iPhone için SIM sorunun geçici çözümünü de açıklayan Twitter kullanıcısı, Apple ile iletişime geçtiğini de açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, SIM sorununu çözmek için çalışıyor!

Mark Gurman, SIM sorununu yaşadıktan sonra FaceTime ve iMessage uygulamalarını geri etkinleştirmeye çalıştı. Başarısız olan iPhone kullanıcısı, eSIM'i fiziksel SIM kart ile değiştirdiğini ve daha sonra sorunun çözüldüğünü açıkladı. Paylaşımı gören bazı iPhone kullanıcıları, aynı sorunu yaşadıklarını paylaştı.

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Yeni bir SIM kartı alan Mark Gurman, eSIM hesabının kaldırıp yeniden kurduktan sonra sorunun iPhone sorununun çözüldüğünü belirtti. Fakat bunu yapmanın oldukça karışık ve yorucu olduğundan yeni bir güncellemeyle düzeleceğini düşünüyor. Konuyla ilgili Apple ile iletişime geçen Gurman, sorunu çözemeyecekleri yanıtını aldığını açıkladı.

Mark Gurman ayrıca iPhone'da yaşadığı bu SIM sorununun potansiyel olarak daha önce de olduğunu fakat bunun hiçbir kesin olamayacağını dile getirdi. Ünlü analist, firmanın yeni bir güncellemeyle sorunu çözeceğini umduğu açıkladı. Son olarak da kullandığı operatörün kendisine ulaştığını ve Apple ile birlikte çalışarak sorunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

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