İPhone'da VPN nasıl kurulur? - Son Dakika

VPN olarak da bilinen sanal özel ağlar, internette gezinmek için başka bir ağa bağlanmanın güvenli ve kolay bir yolunu sağlar. Kendi ev ağınız ve IP adresiniz üzerinden bağlanmak yerine, farklı bir ağ ve adres üzerinden bağlanmanıza izin verirler. Bunu yapmak, medya içeriğinde coğrafi kısıtlamalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir, aynı zamanda iş için de kullanabilir, örneğin şirket ağlarına, veritabanlarına ve kaynaklara erişmek için ofisinizin VPN'ine bağlanabilirsiniz.

Bu yazıda, bir iPhone'da nasıl VPN kurulacağını açıklıyoruz. İPhone'unuzda ticari bir VPN indirmek ve kullanmak için atmanız gereken adımların yanı sıra iş tabanlı veya özel bir VPN ile bağlanmak için iPhone'unuzun VPN ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı da açıklıyoruz.

İPhone'da VPN nasıl kurulur: Üçüncü taraf uygulamalar

Bir iPhone'da VPN kurmanın en kolay yolu, App Store'dan güvenilir bir VPN uygulaması indirmektir. En iyi bilinen iPhone VPN'lerinden bazıları CyberGhost VPN, ExpressVPN, NordVPN, IPVanish VPN ve Özel İnternet Erişimli VPN'dir. VPN 360 ve Norton Secure VPN gibi çok sayıda başka uygulama da mevcuttur.

1. Adım: Bunlardan birini indirmek için, App Store'u açın, Ara'ya dokunun (ekranın altında) ve ardından arama çubuğuna uygulamanın adını yazın. Göründüğünde uygulamayı seçin ve ardından Al'a dokunun.

2. Adım: İndirdikten sonra uygulamayı başlatın ve iPhone'unuza bir VPN yapılandırması eklemesine izin vermeniz istendiğinde İzin Ver'e dokunun.

3. Adım: Ardından, ekrandaki komut istemlerinde belirtildiği gibi uygulamayı kurun. Çoğu durumda, Bağlan düğmesine (veya benzer bir şeye) dokunup neredeyse anında bir VPN'e bağlanabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın ekranında bir yerde VPN bağlantısının konumunu değiştirmenize izin veren bir sekme görmelisiniz, ancak yukarıdaki örnekte - ve diğer birçok durumda - tam sürümüne erişmek için uygulamanın premium sürümüne abone olmanız gerekebilir.

Hepsi bukadar. Ancak, uygulamasını gerçekten açmadan VPN'inize bağlanabilir ve bağlantınızı kesebilirsiniz. Ayarlar> Genel> VPN'e gitmeniz yeterlidir. Ardından, Durum'un yanındaki kaydırıcıya dokunarak yeşile dönmesini sağlayın. Artık VPN uygulamanıza bağlanacaksınız ve kaydırıcıya tekrar dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.

Not: Yüklü birden fazla VPN uygulamanız varsa, Durum kaydırıcısına dokunmadan önce istenen VPN'ye dokunmanız gerekecektir.

Bir şirket VPN'i veya özel VPN nasıl yapılandırılır?

Bağlanmak istediğiniz VPN'in kendi uygulaması yoksa (yani, bir işyeri VPN'siyse), yine de iPhone'unuzda kurabilir ve ona bağlanabilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar> Genel> VPN> VPN Yapılandırması Ekle… seçeneğine gitmeniz gerekir.

Yapılandırma Ekle ekranına girdikten sonra, VPN'e bağlanmak için çeşitli bilgi parçalarını girmeniz gerekecektir. Bu, kullandığınız VPN türünü (ör. IKEv2, IPsec veya L2TP) seçmenin yanı sıra açıklamayı, sunucuyu ve uzak kimlik bilgilerini girmeyi içerir. Bir işyeri VPN'sine bağlandığınızı varsayarsak, bu bilgiyi VPN'den sorumlu kişiden istemelisiniz.

Ayrıca, oturum açabilmeniz için size bir kullanıcı adı ve şifre sağlamalı veya size bir sertifika göndermelidir. Tüm bu bilgileri girdikten sonra Bitti'ye dokunun ve ardından VPN'e bağlanmak için Durum kaydırıcısına dokunun. Daha önce olduğu gibi, bağlantıyı kesmek için bu kaydırıcıya tekrar dokunmalısınız.