İPhone'da WhatsApp Kişilerinizde Olmayan Birine Nasıl Mesaj Gönderilir? - Son Dakika

İPhone'da WhatsApp Kişilerinizde Olmayan Birine Nasıl Mesaj Gönderilir?

WhatsApp'ı ailenizle konuşmaktan, bir konferansta tanıştığınız biriyle mesajlaşmaya kadar her şey için kullanabilirsiniz. Peki ya iPhone'daki WhatsApp kişilerinizde olmayan birine hızlı bir mesaj göndermek isterseniz ne yapmalısınız?

İPhone'da WhatsApp Kişilerinizde Olmayan Birine Nasıl Mesaj Gönderilir?, System.String[]

Birine mesaj göndermek istiyorsanız, WhatsApp önce onu kişi olarak eklemenizi gerektirir. Neyse ki, bunun daha kolay bir yolu var. Kısayolları kullanarak, işlemi atlayabilir ve herhangi bir telefon numarasıyla (WhatsApp'ta oldukları sürece) bir konuşma başlatabilirsiniz.

Shortcuts, Apple'ın iPhone ve iPad için yerleşik otomasyon uygulamasıdır. Bunu otomasyon oluşturmak için kullanabilir veya yalnızca topluluk üyeleri tarafından oluşturulan otomasyonları içe aktarabilirsiniz. Başlamadan önce, İnternet'ten bir kısayol indirirken Güvenilmeyen Kısayollar özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için, "Ayarlar" uygulamasını açın ve "Kısayollar" bölümüne gidin.

Burada, "Güvenilmeyen Kısayollara İzin Ver" seçeneğinin yanındaki geçişe dokunun.

Açılır pencereden "İzin Ver" düğmesini kullanarak onaylayın.

Güvenilmeyen kısayolları etkinleştirmek için sonraki ekrandan cihaz şifrenizi girin.

Artık yeni kısayolu kurmaya hazırız. İPhone'unuzdaki Safari'de WhatsApp Kaydedilmemiş Numara kısayol bağlantısını açın.

Sayfa yüklendikten sonra, "Kısayolu Al" düğmesine dokunun.

İPhone'unuz "Kısayollar" uygulamasını açacaktır. Pencerelerin alt kısmına gidin ve "Güvenilmeyen Kısayol Ekle" düğmesine dokunun.

Kısayol şimdi yüklenecek.

Şimdi, "Kısayollar" uygulamasında, "Kısayollarım" sekmesine gidin ve "WhatsApp Kaydedilmemiş Numara" kısayoluna dokunun.

Kısayol sizden telefon numarasını isteyecektir. Buraya, ülke kodu dahil numaranın tamamını yazın. Yalnızca sayı girdiğinizden ve "+" veya "()" gibi değiştiriciler girmediğinizden emin olun.

Dolayısıyla, ABD'de biriyle mesajlaşıyorsanız ve onların numarası 987654321 ise, "1987654321" yazıp "Bitti" düğmesine dokunursunuz.

Kısayollar uygulaması, belirttiğiniz numara için yeni bir görüşmeyle WhatsApp'ı açacaktır. Üstte bir kişi adı görmeyeceksiniz. Bunun yerine, yalnızca telefon numarasını göreceksiniz.

Artık bir mesaj yazıp gönderebilirsiniz. Daha sonra isterseniz kişiyi kaydedebilirsiniz.

Cep Telefonu, İnternet, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 06:08

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji İPhone'da WhatsApp Kişilerinizde Olmayan Birine Nasıl Mesaj Gönderilir? - Son Dakika

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