iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür? - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

12.05.2022 18:26
iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

"iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" hatasıyla karşılaşıyorsanız ne yapmanız gerektiğini adım adım anlattık.

iPhone'unuzu sorunsuz bir şekilde kullanıyorken, beklenmedik bir anda "iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" yazan bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunu nasıl çözebileceğinizi fotoğraflarla destekleyerek adım adım anlattık.

Apple'ın paylaştığı bilgiye göre, iPhone etkin değil hatasının başlıca sebeplerinden biri etkinleştirme sunucusunun o an için kullanılamıyor olmasından kaynaklıdır. Eğer Sistem Durumu sayfasında, iOS Aygıtını Etkinleştirme yazısı kırmızı veya turuncu yanıyorsa, Apple'dan kaynaklı bir sorun var demektir. Yeşil yanıyorsa çözüm adımlarını uygulayın.

Bu arada Telefon SIM kartı okumuyor: Düzeltme yöntemleri? – 2022

iPhone etkin değil, iTunes'a bağlanın çözümü

Öncelikle iPhone'unuzu yeniden başlatın. Hücresel veri bağlantısı kullanıyorsanız Wi-Fi ağına (veya tam tersi) bağlanın. Eğer etkinleştirme sunucusunun geçici olarak kullanılamadığını söyleyen bir uyarıyla karşılaşıyorsanız birkaç dakika bekleyin. Ardından telefonu yeniden kapatıp açın. Bir ihtimal sorun düzelebilir.

Hala iPhone etkin değil, iTunes'a bağlanın uyarısı görüyorsanız aşağıdaki çözüm önerilerini deneyin:

1) iCloud ile iPhone'u sıfırlayın

Bilgisayarınızdan veya başka bir cihazdan tarayıcıyı açıp icloud.com adresine girin. Apple Kimliğiniz ile oturum açın. Ardından açılan ekrandaki "iPhone'u Bul" bölümüne girin.

iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

    iPhone'unuzun konumunun gözüktüğü bir harita açılacak. Sol köşede yer alan "iPhone'u Sil" butonuna tıklayın. Telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülecek ve içindeki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.

    iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

    Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra iPhone'unuz kendiliğinden yeniden başlayacak ve "iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" hatası çözülecektir. Aynı sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, diğer aşamaya geçelim.

    2) Kurtarma Modunu kullanarak iPhone'u sıfırlayın

    Bu işlem için bir bilgisayara ve Lightning kablosuna ihtiyacınız var. Windows kullanıyorsanız Microsoft Store'dan iTunes programını yükleyin. Mac kullanıyorsanız Finder'ı açmanız yeterli.

    Kablonun bir ucunu bilgisayarın USB girişine, diğer ucunu da telefona takın ve kullandığınız iPhone'un modeline göre kurtarma moduna alın:

    iPhone 8 veya sonraki modeller, iPhone SE (2. nesil) dahil: Sesi aç düğmesine kısaca basın. Sesi kıs düğmesine kısaca basın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

    iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod touch (7. nesil): Üst (veya yan) düğmeyle sesi kıs düğmesini aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar her iki düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

    iPhone 6s veya önceki modeller, iPhone SE (1. nesil) ve iPod touch (6. nesil) veya önceki modeller: Ana Ekran düğmesini ve üst (ya da yan) düğmeyi aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar her iki düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

    iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

      Bilgisayar telefonunuzu algılar algılamaz iTunes'ta "iPhone'un güncellenmesini veya geri yüklenmesini gerektiren bir sorun var" uyarısı görürsünüz. Bu aşamada "Geri Yükle" butonuna tıklayarak iTunes'un en son iOS sürümünü indirmesini sağlayın.

      iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür?

        Bilgisayarınız, verilerinizi silmeden yazılımı yeniden yüklemeyi deneyecek. Telefonun yazılımı bilgisayarınız tarafından indirilirken bekleyin. İndirme işlemi 15 dakikadan fazla sürerse ve iPhone kurtarma modu ekranından çıkarsa indirme işlemi bitene kadar bekleyin. Bittikten sonra yeniden kurtarma moduna almanız gerekiyor.

        Siz hiçbir şey yapmadan geri yükleme işlemi iTunes tarafından halledilecektir. İşlem tamamlanıp iPhone'unuz açıldıktan sonra Apple Kimliğinizle oturum açıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu adımlar "iPhone etkin değil. iTunes'a bağlanın" sorununu çözecektir.

        3) Apple Destek bölümüne ulaşın

        Hala sorun devam ediyorsa Apple Destek ile iletişime geçmekten başka çareniz yok. Muhtemelen sizin müdahalenizle düzelemeyecek bir sorun vardır. Bu durumda Apple'dan destek almak için 0216 282 15 11 numaralı müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

        – iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür? için anlattığımız adımlar işinize yaradı mı? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Eski iOS ve Android uygulamaları büyük risk taşıyor! Eski iOS ve Android uygulamaları büyük risk taşıyor! Android'den iPhone'a Rehber Aktarma [2022 – Güncel] Android'den iPhone'a Rehber Aktarma [2022 – Güncel]

Cep Telefonu, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür? - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 01:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: iPhone etkin değil iTunes'a bağlanın sorunu nasıl çözülür? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement