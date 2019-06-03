Son Dakika Haberleri: iPhone Fiyatına BMW elektrikli scooter'a ne dersiniz!
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iPhone Fiyatına BMW elektrikli scooter'a ne dersiniz!

1 saat önce

Elektrikli Scooter Pazarına Alman Otomobil Devi de Adım Attı BMW elektrikli scooter hem de iPhone fiyatına!

iPhone Fiyatına BMW elektrikli scooter'a ne dersiniz!, System.String[]
Elektrikli Scooter Pazarına Alman Otomobil Devi de Adım Attı


BMW elektrikli scooter hem de iPhone fiyatına!

Dünya genelinde giderek artan kullanıcı sayısı ve şehir içi ulaşımda sağladığı kolaylıklarla; kısa sürede 20 milyar dolarlık bir pazar haline gelen elektrikli scooter pazarında şimdi de otomobil devleri adım atıyor.

BMW e-scooter adı ile satışa sunulacak modelin  satış fiyatının ise 900 dolar olması bekleniyor.

BMW'nin ürettiği "BMW e-scooter" 2 saat içinde şarj olabiliyor ve 12 kilometrelik bir kullanım mesafesine sahip.

Bu pazarın en önemli oyuncuları ise Bird, Spin ve Lime gibi şirketler, bunun üzerinde ise UBER gibi taksi çağırma uygulamalarının da pazara girişi ile bu alanda rekabet ve pazar payı giderek büyüdü. Bu gelişmelere kayıtsız kalamayan Alman otomobil üreticisi BMW elektrikli scooter ürettiğini duyurdu.

E-Scooter ismini taşıyan elektrikli scooterlar bu alan tecrübeli Alman Micro ile birlikte geliştirildi. Maksimum hızı ise 20 km olan modelin toplam ağırlığı ise sadece 9 kg. 15 Watt'lık bir elektrikli motordan güç alan modelde lityum-iyon bataryalar kullanılıyor.

Uzmanlar, otomobil üreticilerinin de artık kendilerini birer 'mobilite' şirketi olarak konumlandırmasından dolayı, yakın bir zaman içinde sektörden BMW'ye rakiplerin gelebileceğini kaydediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:07 Kaynak: Teknotalk.com
Teknoloji
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