iPhone ikonları: ABD'li tasarımcı birkaç günde 140 bin dolar kazandı - Son Dakika
BBC

iPhone ikonları: ABD'li tasarımcı birkaç günde 140 bin dolar kazandı

ABD'de bir tasarımcı, iPhone'lara yeni gelen uygulama simgesi (ikon) kişiselleştirme imkanının ardından yarattığı ikonlarla bir haftadan kısa süre içinde 140 bin dolardan fazla para kazandı.

iPhone ikonları: ABD'li tasarımcı birkaç günde 140 bin dolar kazandı, System.String[]

ABD'de bir tasarımcı, iPhone'lara yeni gelen uygulama simgesi (ikon) kişiselleştirme imkanının ardından yarattığı ikonlarla bir haftadan kısa süre içinde 140 bin dolardan fazla para kazandı.

Traf adıyla bilinen tasarımcı, "doğru zamanda doğru içeriği" ürettiğini söyledi.

Traf'ın bu başarıya ulaşmasında YouTube yıldızı Marques Brownlee'nin ikonları tanıtmasının da etkisi oldu.

Traf, Eylül ayında iOS 14'ün piyasaya çıkmasıyla insanların kendi ikonlarını paylaştığını gördüğünü ve bunun üzerine bu alanda bir boşluk olduğunu fark ettiğini anlattı.

Yıllardır Android işletim sisteminde bulunan bu özellik, iOS'a ilk defa geldi.

Traf kendi minimalist, tek renkli tasarımını Twitter'da paylaşmasıyla birlikte yoğun ilgi gördüğü ve bunu satışa çıkarmaya karar verdi.





Twitter kullanıcıları "sade", "muhteşem" ve "rüya gibi" yorumları yaptı.

Sosyal medya üzerinden bunları nasıl yükleyebileceğini soran çok sayıda kişiyle karşılaşan Traf, "Bugüne kadar kimse iOS ikon seti satmamıştı o yüzden fiyat koyarken baz alabileceğim bir şey yoktu" dedi.

Seti 28 dolar gibi pahalı bir fiyatla satışa sunan Traf, çok sayıda kullanıcının bunları çok pahalı bulduğunu fakat azımsanmayacak sayıda kişinin de satın aldığını söyledi:

"Satışın iyi gittiğini ilk geceden sonra anladım. Uyurken birkaç bin dolar kazanmıştım bile."

12 milyon abonesi olan YouTube yıldızı Marques Brownlee'nin de teknoloji inceleme kanalında bundan bahsetmesi sonrasında satışlar patlama yaşadı.

Traf bugüne kadar 5 bin kişiye yaptığı sayış ile 140 bin dolardan fazla para kazandı.

ABD'nin San Fransisco kentinde yaşayan Traf, "Bu inanılmaz bir sonuç" dedi.

Traf, kendisi gibi başarıya ulaşmak isteyenlere sadece çevrimiçi eğilimlerle yetinmemesi gerektiğini söyledi:

"Bunu sadece para kazanmak için yapmış olsaydım bu kadar başarılı olamazdım.

"Sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam edin, onları dünyayla paylaşın ve gerisini internete bırakın."

BBC'ye konuşan YouTube yıldızı Brownlee de Traf'ı "Yeni bir şeyi sermayeye çevirebildiği ve güzel bir ürün yarattığı için" tebrik etti.

iPhone ikonları: ABD'li tasarımcı birkaç günde 140 bin dolar kazandı

Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:32

Son Dakika Dünya iPhone ikonları: ABD'li tasarımcı birkaç günde 140 bin dolar kazandı - Son Dakika Dünya

BBC
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